«Бостон» обменяет первый выбор на драфте НБА 2017 года в «Филадельфию»

В качестве компенсации «Бостон» получит от «Филадельфии» право выбора под третьим номером на драфте-2017 и выбор в первом раунде драфта-2018, который «Севенти Сиксерз» получили от «Лос-Анджелес Лейкерс». Если этот драфт-пик не даст «Селтикс» право выбора под 2−5-м номером, то «Бостон» получит драфт-пик «Филадельфии», который она получила от «Сакраменто Кингз».

Ожидается, что «Филадельфия» на драфте 2017 года выберет под первым номером защитника Маркелла Фульца.