«Бостон» обменяет первый выбор на драфте НБА 2017 года в «Филадельфию»
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. «Бостон Селтикс» обменяет право выбора под первым номером на драфте НБА 2017 года в «Филадельфию Севенти Сиксерз», сообщает ESPN.
В качестве компенсации «Бостон» получит от «Филадельфии» право выбора под третьим номером на драфте-2017 и выбор в первом раунде драфта-2018, который «Севенти Сиксерз» получили от «Лос-Анджелес Лейкерс». Если этот
Ожидается, что «Филадельфия» на драфте 2017 года выберет под первым номером защитника Маркелла Фульца.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter