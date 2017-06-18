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18 июня 2017, 12:48 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Бостон» обменяет первый выбор на драфте НБА 2017 года в «Филадельфию»

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт. «Бостон Селтикс» обменяет право выбора под первым номером на драфте НБА 2017 года в «Филадельфию Севенти Сиксерз», сообщает ESPN.

В качестве компенсации «Бостон» получит от «Филадельфии» право выбора под третьим номером на драфте-2017 и выбор в первом раунде драфта-2018, который «Севенти Сиксерз» получили от «Лос-Анджелес Лейкерс». Если этот драфт-пик не даст «Селтикс» право выбора под 2−5-м номером, то «Бостон» получит драфт-пик «Филадельфии», который она получила от «Сакраменто Кингз».

Ожидается, что «Филадельфия» на драфте 2017 года выберет под первым номером защитника Маркелла Фульца.
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