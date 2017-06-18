«Бостон» выберет на драфте Джейсона Тэйтума или Джоша Джексона

Также не исключён сценарий, при котором «Бостон» обменяет третий пик.

Изначально «Селтикс» владели правом первого выбора на драфте-2017, но согласовали условия его обмена в «Филадельфия Сиксерс» на третий пик драфта-2017 и выбор первого раунда будущего драфта.

Вторым пиком обладает «Лос-Анджелес Лейкерс».