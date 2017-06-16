Баллок и Эллис дисквалифицированы НБА на 5 игр за нарушение антинаркотических правил
МОСКВА, 16 июн —
Р-Спорт. Баскетболисты Реджи Баллок из «Детройт Пистонс» и Монта Эллис из «Индианы Пэйсерс» дисквалифицированы на пять матчей за нарушение условий антинаркотической программы НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.
Дисквалификация игроков начнется с игр следующего сезона НБА, в которых они смогут принять участие.
Баллок в прошедшем регулярном сезоне НБА набирал в среднем за игру по 4,5 очка, Эллис — по 8,5 очка.
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