Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30101235/
16 июня 2017, 22:56 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баллок и Эллис дисквалифицированы НБА на 5 игр за нарушение антинаркотических правил

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Баскетболисты Реджи Баллок из «Детройт Пистонс» и Монта Эллис из «Индианы Пэйсерс» дисквалифицированы на пять матчей за нарушение условий антинаркотической программы НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Дисквалификация игроков начнется с игр следующего сезона НБА, в которых они смогут принять участие.

Баллок в прошедшем регулярном сезоне НБА набирал в среднем за игру по 4,5 очка, Эллис — по 8,5 очка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать