В Окленде состоялся чемпионский парад «Голден Стэйт»

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Игроки и главный тренер команды Стив Керр проехались по улицам города с трофеем, традиционно вручаемым чемпионам НБА — кубком Ларри О’Брайена. Отметим что в этом году «Голден Стэйт» завоевал свой четвёртый в истории чемпионский титул, в финальной серии плей-офф калифорнийский клуб сломил сопротивление «Кливленд Кавальерс».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Coach Kerr ???? <a href="https://twitter.com/hashtag/WarriorsParade?src=hash">#WarriorsParade</a> <a href="https://t.co/RHpUWY31QV">pic.twitter.com/RHpUWY31QV</a></p>— GoldenStateWarriors (@warriors) <a href="https://twitter.com/warriors/status/875440237652066304">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Coolest bike ever. <a href="https://twitter.com/hashtag/WarriorsParade?src=hash">#WarriorsParade</a> <a href="https://t.co/9WxnUN2jQy">pic.twitter.com/9WxnUN2jQy</a></p>— GoldenStateWarriors (@warriors) <a href="https://twitter.com/warriors/status/875452159164260352">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">MVP ? <a href="https://twitter.com/hashtag/WarriorsParade?src=hash">#WarriorsParade</a> <a href="https://t.co/P2zXARfAH3">pic.twitter.com/P2zXARfAH3</a></p>— GoldenStateWarriors (@warriors) <a href="https://twitter.com/warriors/status/875411971000090624">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>