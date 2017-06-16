В Окленде состоялся чемпионский парад «Голден Стэйт»
В калифорнийском городе Окленд состоялся чемпионский парад победителей НБА сезона-2016/2017 «Голден Стэйт Уорриорз». Акция прошла по тому же маршруту, что и аналогичное шествие в 2015 году.
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Игроки и главный тренер команды Стив Керр проехались по улицам города с трофеем, традиционно вручаемым чемпионам НБА — кубком Ларри О’Брайена. Отметим что в этом году «Голден Стэйт» завоевал свой четвёртый в истории чемпионский титул, в финальной серии
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