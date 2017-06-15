Разгром стереотипов. Как Воины прошлись по НБА с счетом 16−1

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Новый чемпион НБА — сильнейшая команда в истории?

Они предложили миру совершенно новый, революционный и доселе невиданный баскетбол?

И без того мощный состав они укрепили Кевином Дюрантом — и это нечестно?

Нет, нет и нет.

Первое утверждение — чистая сплетня в виде версии. Невозможно проверить, как бы эти «Уорриорз» сыграли с великим «Чикаго» Джордана, великими «Лейкерс» и «Селтикс» 80-х, или командой монстров из фильма «Спэйс Джем».

Не так давно Рип Хэмилтон, Чонси Биллапс и Тэйшоун Принс, лидеры «Детройта"-2004, самого сенсационного андердога-чемпиона в истории, хором заявили, что их феноменальная защита нашла бы управу на развеселую атаку этого «Голден Стэйта». Можно ли такое представить? Можно. Те «Пистонс» задушили «Лейкерс» Шака и Коби, считавшихся непобедимыми.

Революции «Голден Стэйт» тоже не совершал. Они просто лучше всех применяют те приемы, которые уже использовались до них. Пять лучших игроков на площадке одновременно без четкой привязки к позициям? Этот баскетбол будущего когда-то выдумал Майк Д’Антони, тренер прекрасного «Финикса» с Нэшем и Стадамайром. Максимальное количество атак, «7-секундное нападение», максимум трехочковых — тоже Д’Антони. Отказ от «изоляций» в пользу постоянного движения мяча и игроков, максимальное «растягивание» защиты соперника? Так выигрывали титулы и «Сан-Антонио» Поповича и «Бостон» Риверса.

Забавный факт: Стив Нэш, некогда двукратный MVP лиги, лидер и символ действительно новаторского «Финикса» и один из любимых игроков Стефа Карри, теперь работает тренером-консультантом в «Голден Стэйте».

Вот чем «Уорриорз» действительно удивили, так это тем, что они так и не отказались от принципа широкой ротации. Финальная серия — это пора, когда команды переходят на игру всемером. Так повелось. Нет времени отдыхать, незачем копить силы, ни к чему экспериментировать с прицелом на длинную дистанцию. Все или ничего, сейчас или никогда.

Эти «Уорриорз», помимо лидерского костяка, имели четыре варианта ротации для того, чтобы «маскировать» свои слабые стороны (прежде всего в передней линии) и подводить упомянутый костяк к решающему отрезку. Первый вариант состава с Пачулией на позиции центра, второй — с центровым Макги, третий — с номинальным форвардом Уэстом, и главный, вообще без классических «больших». В итоге все упомянутые вспомогательные персонажи, а также важнейшие «фальшивые резервисты Игуодала и Ливингстон и даже вроде бы глухие скамеечники Кларк и Маккоу имеют полное право считать себя не пассажирами чемпионского автобуса, а настоящими соавторами этого триумфа.

Болтовня про «нечестность» — это вообще для кумушек и экспертов дошкольного возраста. Традицию суперсоставов, Больших Трио и коллабораций звезд начали не «Уорриорз», не «Кавальерс» и даже не «Хит». Уилт Чемберлен переходил в «Лейкерс» к суперзвездам Джерри Уэсту и Элджину Бэйлору, стареющие суперзвезды Карл Мэлоун и Гэри Пэйтон надеялись урвать титул стараниями Шака и Коби, Чарльз Баркли, перед тем как окончательно проиграть вечную войну холодильнику, объединял усилия с Оладжьювоном и Дрекслером, а Кевин Гарнетт и Рэй Аллен создавали свою суперкоманду с Полом Пирсом и Раджоном Рондо. Про Короля Леброна, желающего иметь все лучшее и при этом не покидать Восточную конференцию, и говорить нечего.

Великие игроки объединяются в дуэты, трио и квартеты ради больших побед. Разве это плохо? Только потому что сейчас суперсостав «Голден Стэйта» оказался сильнее суперсостава «Кливленда»? Хм, а что вы скажете, если в следующем сезоне Крис Пол отправится в Сан-Антонио к Грегу Поповичу и Каваю Леонарду, Пол Джордж и Гордон Хэйворд переберутся в Бостон, а Кармело Энтони наконец-то махнет в Кливленд? Тогда всем снова станет интересно?

Кстати, для критиков действующего чемпиона у меня есть два факта «для подумать». Во-первых, платежная ведомость «всё купивших» «Уорриорз» в минувшем сезоне была не первой, а только седьмой в лиге. Ниже «Мемфиса» и «Торонто» и самую малость выше «Детройта».

А во-вторых, стоит иногда вспоминать, как именно собирали свой суперсостав «Воины». Стефа Карри они взяли на драфте под номером 7. Сразу перед ним в «Миннесоту» ушел Джонни Флинн, а «Мемфис» под вторым номером умудрился взять Хашима, прости Господи, Табита. Кто-то тогда трубил на всех углах что упавший так низко подверженный травмам дохляк Карри — это сенсация и безобразие?

Клэй Томпсон не заинтересовал на драфте уже целых 10 команд. Энес Кантер, Ян Веселы, Бисмак Бийомбо и Брэндон Найт — все они оказались выше. Супер-стрелком считался вовсе не Клэй, а Джиммер Фредетт, ныне радующий болельщиков «Шанхай Шаркс».

Ну и Дрэймонд Грин. Великолепный универсал, лидер и воин, ключевая по мнению многих, фигура в команде, до сих пор способен по памяти перечислить имена всех 34 игроков, выбранных прежде чем до него дошла очередь аж во втором (!!!) раунде драфта. А знаете, сколько драфт-пиков к тому моменту использовал «Кливленд»? ЧЕТЫРЕ. И потрачены они были на Диона Уэйтерса, Джареда Каннингэма, Бернарда Джеймса и Джея Краудера (последние двое были тут же обменяны).

Дюрант? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Кей-Ди видел, в какой баскетбол играют «воины» и мечтал играть в такой же. И видел, что его прежний клуб движется в противоположном направлении. И решил что в 28 лет у него уже нет времени и желания тратить карьеру на мучения с призрачными шансами на титулы. «Прыгнул в чемпионский фургончик»? Пересмотрите эту финальную серию — и вы увидите того, кто сумел стать безоговорочно лучшим на фоне Карри и Джеймса.

Самое забавное, что генменеджеров клубов НБА прошлым летом больше всего возмущал не переход Дюранта, а подписание на оставшиеся под зарплатным потолком копейки (2,9 млн)… Зазы Пачулия. Грузинский центровой только что провел лучший в карьере сезон за «Даллас», и имел роскошное предложение от «Вашингтона» на 10 миллионов в год. Все изменил звонок из Окленда: шанс стать первым чемпионом НБА из Грузии оказался важнее денег.

То же — и с Дэвидом Уэстом, последние годы гоняющимся за титулом в ущерб заработку. А бедняга Джавейл Макги, всеобщее посмешище и никому не нужный «балласт», вдруг оказался весьма полезным гигантом в самом расцвете сил. Разве «Уорриорз» виноваты в том, что он оказался больше никому не нужен?

«Голден Стэйт» не проснулся вдруг самым привлекательным клубом для звезд и «ролевых» игроков. И они не делали ничего нечестного. Они не провернули ни одной сомнительной сделки (в отличие от того же «Кливленда»), давшей им преимущество над другими. Они просто работали лучше других. На драфте, на рынке свободных агентов и тренеров, на рынке обменов. Именно поэтому Дюрант, Пачулия и Уэст хотели там играть. И готовы были жертвовать ради такого шанса.

Надо полагать, теперь они об этом не жалеют.

Зураб Читая