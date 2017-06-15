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15 июня 2017, 9:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Источник: Леброн Джеймс следующим летом может перейти в «Лейкерс» или «Майами»

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски считает, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс следующим летом может сменить клуб и перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Майами Хит».

Известный инсайдер <span class=error>Эдриан</span> Войнаровски считает что форвард Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс следующим летом может сменить клуб и перейти в Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> или Майами Хит. Увеличить
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«Нет никакой гарантии, что он останется. Не уверен, что многие ждут, что он продлит соглашение с «Кавальерс». Думаю, и в «Кливленде», и в лиге понимают, что Леброн склоняется к уходу в один из клубов Лос-Анджелеса. Вероятно, его цель — «Лейкерс».

Также он может перейти в «Майами». Это будет зависеть от того, в каком состоянии будет команда, вернётся ли туда Дуэйн Уэйд. Но я считаю, что в приоритете Леброна — его деловые интересы, его амбиции в Голливуде, медийные проекты, расположенные там", — приводит слова Войнаровски NBC Sports.

Контракт Джеймса с «Кливлендом» рассчитан до 2019 года, но в нём есть опция выхода следующим летом.
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