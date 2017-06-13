Чемпионский парад «Голден Стэйт» пройдет 15 июня

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Маршрут парада совпадает с тем, что был в 2015 году.

Напомним, накануне «Уорриорз» победили «Кливленд» в пятом матче финальной серии НБА (129:120, счет в серии — 4−1) и завоевали чемпионский титул. Для «Голден Стэйт» он стал пятым в истории (один — в рамках Баскетбольной ассоциации Америки) и вторым за последние три года. «Кливленд» проиграл третий финал из четырех.