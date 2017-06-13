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13 июня 2017, 23:56 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Чемпионский парад «Голден Стэйт» пройдет 15 июня

Победитель плей-офф НБА «Голден Стэйт» проведет чемпионский парад в четверг, 15 июня, сообщает The Score.

Победитель <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НБА</span> <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> проведет чемпионский парад в четверг 15 июня. Увеличить
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Маршрут парада совпадает с тем, что был в 2015 году.

Напомним, накануне «Уорриорз» победили «Кливленд» в пятом матче финальной серии НБА (129:120, счет в серии — 4−1) и завоевали чемпионский титул. Для «Голден Стэйт» он стал пятым в истории (один — в рамках Баскетбольной ассоциации Америки) и вторым за последние три года. «Кливленд» проиграл третий финал из четырех.
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