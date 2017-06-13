Чемпионский парад «Голден Стэйт» пройдет 15 июня
Победитель
плей-офф НБА «Голден Стэйт» проведет чемпионский парад в четверг, 15 июня, сообщает The Score.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Маршрут парада совпадает с тем, что был в 2015 году.
Напомним, накануне «Уорриорз» победили «Кливленд» в пятом матче финальной серии НБА (129:120, счет в серии — 4−1) и завоевали чемпионский титул. Для «Голден Стэйт» он стал пятым в истории (один — в рамках Баскетбольной ассоциации Америки) и вторым за последние три года. «Кливленд» проиграл третий финал из четырех.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter