Месси подравил «Голден Стэйт» и Карри с победой в финале НБА
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» и персонально разыгрывающего Стивена Карри c победой в финальной серии
плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».
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«Поздравляю “Уорриорз” с чемпионским титулом и, в частности, невероятно талантливого Стивена Карри», — написал Месси в своем фейсбуке.
«Голден Стэйт» одержал победу в финальной серии с «Кливлендом» с общим счетом 4−1.
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