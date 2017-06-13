Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30061043/
13 июня 2017, 17:09 | Баскетбол: НБА | «Газета.Ру»

Месси подравил «Голден Стэйт» и Карри с победой в финале НБА

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» и персонально разыгрывающего Стивена Карри c победой в финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».

Значок в поддержку Голден Стэйт на груди фаната. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«Поздравляю “Уорриорз” с чемпионским титулом и, в частности, невероятно талантливого Стивена Карри», — написал Месси в своем фейсбуке.

«Голден Стэйт» одержал победу в финальной серии с «Кливлендом» с общим счетом 4−1.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Все новости