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13 июня 2017, 16:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Лучшие игровые моменты «Голден Стэйт» в плей-офф сезона-2016/17

НБА оформила видеоподборку лучших игровых моментов в исполнении игроков «Голден Стэйт» в серии плей-офф сезона-2016/17.

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12 июня «Уорриорз» одержали четвёртую победу в финальной серии с «Кливлендом» и оформили чемпионство. В розыгрыше плей-офф «Голден Стэйт» потерпел всего одно поражение (в финале от «Кавальерс»), завершив его с показателем 16−1.

Калифорнийский клуб повторил рекорд лиги по наименьшему количеству поражений в плей-офф. Ранее такого результата удалось добиться «Филадельфии Сиксерс» (1983) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001).
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» и персонально разыгрывающего Стивена Карри c победой в финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».
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