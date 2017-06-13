Американский баскетболист Деннис Родман в пятый раз прибыл в КНДР

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Родман не ответил на вопросы иностранных журналистов, которые интересовались, привез ли он какое-либо послание от президента США Дональда Трампа.

О цели поездки и сроках его пребывания в КНДР пока ничего не сообщается. В аэропорту Родмана встречал заместитель министра по делам физической культуры и спорта КНДР Сон Гван Хе.

Это уже пятый визит известного американского спортсмена в КНДР. В феврале 2013 года он вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой «Гарлем Глобтроттерз» и национальной сборной КНДР. Трижды он посетил Пхеньян в 2014 году, в том числе для проведения тренировок с северокорейскими баскетболистами.

В Госдепартаменте США подчеркивают, что Родман не является официальным представителем Вашингтона и совершает поездки в КНДР как частное лицо.

Между США и КНДР нет дипотношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Корейская война 1950−53 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Местные газеты периодически подчеркивают, что США «остаются заклятым врагом корейской нации». Тем не менее власти КНДР не запрещают американским гражданам совершать поездки в народную республику в качестве туристов.