Аллей-уп Дрэймонда Грина на Андре Игуодалу — лучший момент 5-го матча финала
НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам пятого матча финальной серии
плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».
В их число вошли роскошная передача разыгрывающего «Голден Стэйт» Стивена Карри, сокрушительный данк лидера «Кливленда» Леброна Джеймса, а также эффектный
Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 129:120.
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