Дюрэнт добился своего: «Голден Стэйт» взял второй за 3 года титул чемпиона НБА

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«Уорриорз» стали пятой командой в НБА наряду с «Бостоном», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго» и «Сан-Антонио», имеющей в своем послужном списке не менее пяти чемпионских титулов. Впервые в истории НБА три года подряд в финале играли одни и те же команды.

«Голден Стэйт» одержал три победы на старте серии (113:91, 132:113, 118:113), после чего уступил в Кливленде со счетом 116:137, но дома поставил точку в серии — 129:120.

«Д» — доминирование.

Победитель прошлого сезона «Кливленд» еще до начала чемпионата не считался главным фаворитом, причиной чему стал сенсационный переход в «Голден Стэйт» в июле прошлого года Дюрэнта, ранее игравшего за «Оклахому-Сити». Установившая в прошлом регулярном чемпионате рекорд НБА (73 победы в 82 матчах), команда стала еще сильнее.

«Мне кажется, все было создано для того, чтобы я перешел в «Голден Стэйт». Если бы они победили «Кливленд» в финале, я бы не перешел в «Уорриорз», — сказал после подписания контракта Дюрэнт, ставший самым ненавидимым спортсменом в штате Оклахома.

«Воинам» потребовалось определенное время на то, чтобы «ввести» Дюрэнта в игру, в результате команда добилась «только» 67 побед в регулярном чемпионате — ровно столько же, сколько в «золотом» сезоне-2014/15. При этом «Голден Стэйт» в третий раз подряд стал победителем регулярного чемпионата.

Защитник «Голден Стейт» Стефен КарриПобедителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата впервые с 2010 года стал «Бостон», при этом никто не строил иллюзий о том, какая команда является лучшей на Востоке. В результате Леброн Джеймс и компания не встретили сопротивления на пути к финалу, в трех раундах потерпев единственное поражение как раз от «Бостона».

Скрытым финалом и самой ожидаемой серией сезона еще с осени называли встречу в полуфинале «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио», второй лучшей командой лиги по итогам «регулярки». Однако ко всеобщему разочарованию борьбы в серии не получилось, так как уже в первом матче получил травму форвард «шпор» Кавай Ленард. Лучший оборонительный игрок лиги предыдущих двух сезонов так и не вернулся в строй, и серия завершилась в четырех матчах.

«Д» — Дюрэнт.

Казалось, так произойдет и в финале, что таким образом привело бы к очередному уникальному достижению «Голден Стэйт» — еще никогда в истории ведущих североамериканских спортивных лиг (НБА, НХЛ, НФЛ, MLB) ни одному клубу не удавалось пройти плей-офф без единого поражения. Однако этого не случилось, и все равно 15 побед подряд в плей-офф, одержанных «Уорриорз» — это самая продолжительная победная серия в плей-офф в истории ведущих североамериканских спортивных лиг. «Голден Стэйт» превзошел достижение хоккейного «Питтсбурга» (серия из 14 побед), которое было установлено в плей-офф НХЛ 1992 и 1993 годов.

«Кей Ди (прозвище Дюрэнта), — так Леброн Джеймс ответил на вопрос о том, что обеспечило “Голден Стэйт” столь весомое преимущество в первом матче серии. — Мы говорим об одной из лучших команд в истории по тому, что они показали в прошлом сезоне, после чего в межсезонье туда добавляется столь мощное атакующее оружие и столь высокий баскетбольный IQ. Кей Ди — именно то, что определяет разницу».

Кевин ДюрэнтДюрэнт, завоевавший первый в карьере чемпионский перстень, был главным действующим лицом на протяжении всей финальной серии, став самым результативным игроком «Голден Стэйт» в каждом из пяти матчей, забив решающий трехочковый через Джеймса в третьей игре серии. В среднем за игру в финале Дюрэнт набирал по 35,2 очка, делал по 8,2 подбора и 5,4 передачи, по праву заслужив звание MVP финальной серии.

По ходу серии Дюрэнт заставил говорить о себе как о лучшем игроке современности. Время Леброна Джеймса, которому в конце года исполнится тридцать три, постепенно уходит. Нужно отметить, что Джеймс в финале делал трипл-дабл в среднем за игру, набирая по 33,6 очка, делая по 12 подборов и 10 передач. После четвертого матча серии Джеймс обошел Мэджика Джонсона и вышел на первое место в истории НБА по числу трипл-даблов в финальных сериях (9).

Уэстбрук, Харден или Ленард?

Защитник «Оклахомы» Рассел Уэстбрук в сезоне-2016/17 побил державшийся 55 лет рекорд по количеству трипл-даблов в одной «регулярке». Уэстбрук сделал 42 трипл-дабла и превзошел результат Оскара Робертсона (41 — в сезоне-1961/62). Также Уэстбрук стал вторым в истории НБА (после Робертсона) игроком, которому удалось оформить «сезонный трипл-дабл» (31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передач — в среднем за игру регулярного чемпионата).

Первая в истории церемония вручения наград НБА пройдет 26 июня в Нью-Йорке. Таким образом, впервые обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата будет назван уже после завершения сезона. Номинантами на награду являются Уэстбрук, Джеймс Харден («Хьюстон») и Ленард. Тот же Ленард наряду с Руди Гобером («Юта») и Дрэймондом Грином («Голден Стэйт») претендует на приз лучшему оборонительному игроку сезона.

Лучшим новичком сезона будет назван Дарио Шарич, Джоэл Эмбиид (оба — «Филадельфия») или Малкольм Брогдон («Милуоки»), лучшим шестым игроком — Эрик Гордон, Лу Уильямс (оба — «Хьюстон») или Андре Игуодала («Голден Стэйт»).

Мозгов — один за всех.

В сезоне-2016/17 у России было минимальное за последние пять лет представительство: чемпион прошлого года центровой Тимофей Мозгов, в межсезонье сменивший «Кливленд» на «Лос-Анджелес Лейкерс», остался в «гордом одиночестве», после того, как Сергей Карасев сменил «Бруклин» на петербургский «Зенит», а Александр Каун завершил карьеру.

Мозгов в июле прошлого года подписал четырехлетнее соглашение с «Лейкерс» на общую сумму в 64 миллиона долларов (по сообщениям СМИ). Событие изрядно удивило заокеанскую баскетбольную общественность, так как набравший за весь плей-офф в прошлом сезоне только 15 очков Мозгов теперь зарабатывает больше, чем самый ценный игрок предыдущих двух сезонов Стефен Карри из «Голден Стэйт» (12 миллионов — в сезоне-2016/17).

Первый сезон Мозгова в «городе ангелов» получился смазанным: довольно скоро стало ясно, что шансов на выход в плей-офф у «Лейкерс» нет, и клуб приступил к «сливу» сезона с целью получения максимального высокого права выбора на драфте 2017 года. Поставив задачу проиграть как можно больше матчей, «Лейкерс» перевели Мозгова в запас, и в итоге россиянин пропустил последние 19 игр «регулярки».

«Главное, чтобы ситуация с Мозговым не повторилась в следующем сезоне, но, к сожалению, нет никаких гарантий, — сказал агент российского баскетболиста Максим Шарифьянов. — Конечно, не хочется, чтобы Тимофей второй год подряд оказался в ситуации, когда команда перестраивается, играет молодыми — тогда действительно непонятно, что делать в этой команде».

Мозгов в сезоне-2016/17 принял участие в 54 матчах, в среднем за игру проводя на площадке по 20,4 минуты, набирая по 7,4 очка и делая по 4,9 подбора.

Пирс уходит…

В сентябре прошлого года форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Пирс объявил, что сезон-2016/17, уже 19-й в его карьере, станет для него последним. 30 апреля Пирс последний раз вышел на паркет в матче НБА, а «Клипперс» проиграли «Юте» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф.

Пирс провел в НБА 19 лет, выступая за «Бостон» (15 сезонов), «Бруклин», «Вашингтон» (оба клуба — по сезону) и «Клипперс» (два сезона). Пирс 10 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА, стал чемпионом, получил звание MVP финальной серии в 2008-м и набрал за карьеру 26397 очков (15-й показатель в истории).

«Пирс оставил свой след в игре. Это игрок, которого я всегда уважал. Чемпион. Его статистика и то, что он делал на площадке — все это говорит само за себя. Так что я бы сказал, что следующая остановка для Пирса — это Зал славы. Это была отличная карьера», — заявил Леброн Джеймс.

…но оставляет наследие.

Принадлежащий российскому бизнесмену Михаилу Прохорову клуб «Бруклин Нетс» занял последнее место в сводной таблице по итогам регулярного чемпионата-2016/17, одержав 20 побед в 82 матчах (худший для команды результат за последние семь сезонов).

«Бруклин находится в реструктуризации. Наши молодые ребята сильно выросли за этот сезон, так что нет худа без добра. Несколько первогодок прибавили просто на два порядка, они могли бы только года через три начать играть, а тут их бросили в кислоту, и они справились, — заявил Прохоров агентству «Р-Спорт».

«Бруклин» выиграл лотерею и выбирал бы первым на драфте 2017 года, однако по условиям состоявшегося в 2013 году обмена с «Бостоном» (игроками «Нетс» тогда стали Кевин Гарнетт, Пол Пирс и Джейсон Терри), право выбора отошло к «Селтикс». «Посмотрите, что я оставил после себя при уходе из “Селтикс” — первый пик», — прокомментировал ситуацию Пирс.

«Бостон» стал третьим клубом в истории НБА, получившим первый пик в том же году, в котором стал победителем своей конференции в регулярном чемпионате (ранее — «Портленд» в сезоне-1977/78 и «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-1981/82).