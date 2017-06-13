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13 июня 2017, 8:42 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и стал пятикратным чемпионом НБА

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Клуб «Голден Стэйт» на своем паркете обыграл «Кливленд» со счетом 129:120 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом лиги сезона-2016/17. Счет в серии — 4−1.

Клуб Голден Стэйт на своем паркете обыграл Кливленд со счетом 129:120 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом лиги сезона-2016/17. Счет в серии — 4−1. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл, в его активе 41 очко, 13 подборов и 8 передач. В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал форвард Кевин Дюрант (39 очков).

«Голден Стэйт» в пятый раз в истории выиграл чемпионский титул. Клуб был основан в 1946 году и ранее носил названия «Филадельфия Уорриорз» (1946−1962), «Сан- Франциско Уорриорз» (1962−1971) и «Голден Стэйт Уорриорз» (с 1971 года), за это время он девять раз выходил в финал и выиграл пять из них (1947, 1956, 1975, 2015, 2017). «Кливленд» и «Голден Стэйт» в третий раз подряд играли в финале плей-офф НБА. В 2015 году «Голден Стэйт» победил со счетом 4−2 и стал чемпионом, но уже в финале 2016 года «Кливленд» взял верх, победив со счетом 4−3 и впервые став чемпионом лиги.

«Голден Стэйт» возглавляет Стив Керр, в качестве игрока пять раз становившийся чемпионом НБА в составе «Чикаго». Керр тренирует «Голден Стэйт» с 2014 года. В 2016 году он был признан лучшим тренером лиги.
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