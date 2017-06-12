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«Год назад мы тоже уступали «Голден Стейт» с таким же счётом. Но одержали три победы подряд и взяли чемпионские перстни. Хотя мне тогда по ходу противостояния даже друзья и родственники говорили: отдыхайте уже, куда вы против них. Но я честно верил в свою команду. Неважно, что кто-то нас считал дураками. Я понимал, где мы можем прибавить.

Сейчас меня в «Кливленде» нет, но я знаю парней, которые там бьются. Они пока уступают, но просто так этого не оставят. Даже если проиграют серию, сделают это достойно, — цитирует Мозгова «Тюменская арена».