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12 июня 2017, 14:01 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Два билета на 5-ю игру финала плей-офф НБА были проданы за $ 90 тыс

Два билета в первом ряду на пятый матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» были проданы за $ 90 тыс., информирует ESPN.

Два билета в первом ряду на пятый матч финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НБА</span> между <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз и Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> были проданы за 90 тыс. Увеличить
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Сообщается, что два билета купил один человек. Другой болельщик приобрёл пару билетов за 82 $ тыс.

В прошлом году один фанат заплатил $ 99 тыс. за два билета в первом ряду на седьмой поединок финала «Уорриорз» — «Кавальерс».

Напомним, что «Голден Стэйт» станет чемпионом, если победит в пятом матче, который пройдёт на «Оракл-Арене» 13 июня.
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