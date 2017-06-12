Джеймс: Не планирую участвовать в баскетболе 3×3 на Олимпийских играх

«Это хорошая новость для баскетбола. Мы будем представлены ещё одной дисциплиной на Олимпийских играх. Думаю, это очень здорово. Я пока не разобрался с тем, как всё будет устроено. Не знаю, будут ли задействованы игроки НБА или парни из университетских команд.



Я не очень хорош в формате 3×3, мне больше подходит 5×5. Я избегаю матчей один на один на наших тренировках, равно как и два на два или три на три. Так что, скорее всего, я не буду участвовать в баскетбольном турнире 3×3 на Олимпиаде», — приводит слова Джеймса ESPN.