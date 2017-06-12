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12 июня 2017, 11:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс: Не планирую участвовать в баскетболе 3×3 на Олимпийских играх

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс сказал, что, скорее всего, не будет принимать участие в турнире по баскетболу 3×3 на Олимпиаде.

Форвард Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс сказал что скорее всего не будет принимать участие в турнире по баскетболу 3×3 на Олимпиаде. Увеличить
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«Это хорошая новость для баскетбола. Мы будем представлены ещё одной дисциплиной на Олимпийских играх. Думаю, это очень здорово. Я пока не разобрался с тем, как всё будет устроено. Не знаю, будут ли задействованы игроки НБА или парни из университетских команд.

Я не очень хорош в формате 3×3, мне больше подходит 5×5. Я избегаю матчей один на один на наших тренировках, равно как и два на два или три на три. Так что, скорее всего, я не буду участвовать в баскетбольном турнире 3×3 на Олимпиаде», — приводит слова Джеймса ESPN.
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