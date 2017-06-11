«Даллас» предложит Новицки новый контракт с сокращением гонорара

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Такой ход поможет «Маверикс» обрести финансовую гибкость, которая позволит клубу продлить контракт с центровым Нерленсом Ноэлем, сообщает Dallas News. Ранее Новицки уже проявлял готовность пойти на сокращение гонорара, чтобы помочь команде.

Прошлым летом 38-летний Новицки подписал с «Далласом» двухлетний контракт с опцией клуба на второй год, по которому получал $ 25 млн за сезон.