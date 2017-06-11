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11 июня 2017, 22:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Даллас» предложит Новицки новый контракт с сокращением гонорара

Руководство «Даллас Маверикс» намерено отказаться от опции продления контракта с мощным форвардом Дирком Новицки. Вместо этого клуб предложит немцу новое соглашение по схеме «1+1».

Руководство Даллас <span class=error>Маверикс</span> намерено отказаться от опции продления контракта с мощным форвардом <span class=error>Дирком</span> <span class=error>Новицки</span>. Увеличить
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Такой ход поможет «Маверикс» обрести финансовую гибкость, которая позволит клубу продлить контракт с центровым Нерленсом Ноэлем, сообщает Dallas News. Ранее Новицки уже проявлял готовность пойти на сокращение гонорара, чтобы помочь команде.

Прошлым летом 38-летний Новицки подписал с «Далласом» двухлетний контракт с опцией клуба на второй год, по которому получал $ 25 млн за сезон.
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