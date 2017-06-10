Баркли пропустит остаток финальной серии НБА и ляжет в клинику для похудения

«В течении следующих шести недель я буду находиться в клинике для похудения. Я смущён тем, насколько я стал полным. Я стал ленивым, суть в том, что я не очень здоров и вы не увидите меня.

Я должен буду появиться 26 июня на шоу награждений, но следующие шесть недель я планирую привести свою жирную задницу в порядок. Я буду есть здоровую пищу, буду тренироваться и некоторое время вы меня не увидите, — приводит слова Баркли The Score.