Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30040677/
10 июня 2017, 22:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Баркли пропустит остаток финальной серии НБА и ляжет в клинику для похудения

Известный в прошлом баскетболист, а ныне комментатор на телевидении, Чарльз Баркли, заявил, что пропустит остаток финальной серии НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» из-за запланированного лечения в клинике для похудения.

«В течении следующих шести недель я буду находиться в клинике для похудения. Я смущён тем, насколько я стал полным. Я стал ленивым, суть в том, что я не очень здоров и вы не увидите меня.

Я должен буду появиться 26 июня на шоу награждений, но следующие шесть недель я планирую привести свою жирную задницу в порядок. Я буду есть здоровую пищу, буду тренироваться и некоторое время вы меня не увидите, — приводит слова Баркли The Score.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото