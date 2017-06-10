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10 июня 2017, 10:29 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Кливленд» победил «Голден Стэйт» и сократил счет в финальной серии плей-офф

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» на своей площадке обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА.

Кливленд победил Голден Стэйт и сократил счет в финальной серии плей-офф - Фото Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Кливленде, завершилась со счетом 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20) в пользу хозяев. «Кавальерс» установили рекорд по количеству набранных очков в одной четверти (49) и за половину матча (86) в истории финалов плей-офф НБА.

В составе победителей самым результативным стал Кайри Ирвинг, заработавший 40 очков; трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (31 очко + 11 передач + 10 подборов). Гостям наибольшее количество очков принес Кевин Дюрэнт — 35, по дабл-даблу сделали Дрэймонд Грин (16 очков + 14 подборов) и Стефен Карри (14 очков + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет 12 июня в Окленде.
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