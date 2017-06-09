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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30034314/
9 июня 2017, 20:25 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Майами» и «Бостон» готовы сделать предложение Хэйворду

Форвард «Юты Джаз» Гордон Хэйворд попал в сферу интересов «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Руководство упомянутых выше команд готовится сделать баскетболисту предложение после того, как он получит статус неограниченно свободного агента, об этом на своей странице в «Твиттер» сообщает инсайдер Марк Штайн.

В свою очередь, одной из приоритетных целей «Юты» в летнее межсезонье станет подписание нового соглашения с Хэйвордом.

В минувшем регулярном чемпионате форвард принял участие в 73 играх, набирая в них среднем по 21,9 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи. В плей-офф в активе Хэйворда 11 встреч, в которых он собирал коллекцию из 24,1 очка, 6,1 подбора и 3,4 передачи.
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