«Майами» и «Бостон» готовы сделать предложение Хэйворду

В свою очередь, одной из приоритетных целей «Юты» в летнее межсезонье станет подписание нового соглашения с Хэйвордом.

В минувшем регулярном чемпионате форвард принял участие в 73 играх, набирая в них среднем по 21,9 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи. В плей-офф в активе Хэйворда 11 встреч, в которых он собирал коллекцию из 24,1 очка, 6,1 подбора и 3,4 передачи.