«Майами» и «Бостон» готовы сделать предложение Хэйворду
Форвард «Юты Джаз» Гордон Хэйворд попал в сферу интересов «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Руководство упомянутых выше команд готовится сделать баскетболисту предложение после того, как он получит статус неограниченно свободного агента, об этом на своей странице в «Твиттер» сообщает инсайдер Марк Штайн.
В свою очередь, одной из приоритетных целей «Юты» в летнее межсезонье станет подписание нового соглашения с Хэйвордом.
В минувшем регулярном чемпионате форвард принял участие в 73 играх, набирая в них среднем по 21,9 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи. В
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