Бумеранг. 7 звёзд НБА, взявших реванш в финале с другой командой
Кевин Дюрант совсем скоро может пополнить список легенд НБА, принявших не самое популярное, но в корне верное решение.
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Летом 2016-го воля Кевина Дюранта, перенёсшая его из тихой Оклахомы в чемпионскую Калифорнию, навсегда изменила ход баскетбольной истории. Но сделал ли Дюрант
Уилт Чемберлейн
Первое поражение: 1964 «Сан-Франциско» — «Бостон» 1−4
Реванш: 1967 «Филадельфия» — «Сан-Франциско» 4−2
Уилт стал первым игроком в статусе успешной суперзвезды, сменивший один контендер на другой. Его отношения с любой командой нельзя было назвать гармоничными, и большинство комментариев современников Уилта сводились к его непростому характеру. Переезд тех самых «Уорриорз», которых вы сейчас видите в третьем финале подряд, из Филадельфии в
Уже тогда от «Бостона» не уходило ничего живое, и «Сан-Франциско» довольствовался лишь одной победой в финале. Но Уилт
Моузес Мэлоун
Первое поражение: 1981 «Хьюстон» — «Бостон» 2−4
Реванш: 1983 «Филадельфия» — «Лейкерс» 4−0
Свой невероятный потенциал Моузес показал ещё в Американской баскетбольной ассоциации и после великого объединения довольно быстро стал звездой в составе «Хьюстона», получив репутацию убийцы на подборе. 1981-й — лучший год для Мэлоуна в Техасе. Центровой во второй раз стал лучшим подбирающим лиги, вторым после Эдриена Дентли по набранным очкам и вывел «Рокетс» в финал против «Бостона», который до последних двух матчей был вполне конкурентным.
Спустя два года руководство «Хьюстона» посчитало, что предложение «Филадельфии» их главному ограниченно свободному агенту было слишком велико, и отпустило Моузеса в поисках счастья на Востоке. «Сиксерс», только что уступившие «Лейкерс» в финале, получили фантастический апгрейд на своей самой слабой позиции и собрали уже свой чемпионский пазл.
Мэлоун получит свой третий MVP уже в «Филадельфии» и станет ключевым фактором в реванше, который закончился для «Лейкерс» свипом.
Клайд Дрекслер
Первое поражение: 1990 «Портленд» — «Детройт» 1−4
Реванш: 1995 «Хьюстон» — «Орландо» 4−0
Игрок, которому не посчастливилось прийти в лигу вместе с Майклом Джорданом, на самом деле мог стать чемпионом раньше «Величайшего». «Портленд» оказался первой командой, воспользовавшейся увяданием главных гегемонов 80-х своей конференции и поучаствовавшей сразу в двух финалах за три года. Клайд был лидером обоих составов (и особенно выделялся в версии 1992 года), но ни с «Детройтом», ни спустя два года с «Чикаго» Джордана совладать не смог.
В следующие сезоны «Портленд» не мог преодолеть даже барьер первого раунда, и Клайд, верно служивший команде десятилетие,
Шакил О́Нил
Первое поражение: 1995 «Орландо» — «Хьюстон» 0−4
Реванш: 2000 «Лейкерс» — «Индиана» 4−2
В финале-1995 Дрекслер и Оладжьювон не оставили шансов как раз «Орландо» Шакила О́Нила. Шаку потребовался относительно короткой срок, чтобы поднять статус «Мэджик» от
Контракт Шака закончился перед межсезоньем, в котором ему предстояло стать частью второй версии Dream Team, и о своём решении поменять солнечную Флориду на не менее солнечную Калифорнию центровой объявил уже в Атланте. Положительного эффекта в
Гэри Пэйтон
Первое поражение: 1996 «Сиэтл» — «Чикаго» 2−4
Реванш: 2006 «Майми» — «Даллас» 4−2
В заключительной четверти третьего матча финальной серии 2006 года Гэри Пэйтона наверняка мучил единственный вопрос: «Что я сделал в жизни не так». Это уже был третий финал для 37-летнего Пэйтона, проживавшего последние мгновения своей карьеры профессионального игрока. В 1996 его мечты разбил Майкл Джордан, после чего одна из самых романтичных команд 90-х не доходила даже до решающей серии на Западе. В 2003 от контракта Пэйтона избавились традиционным путём обмена перед дедлайном. В Милуоки ветеран, разумеется, не задержался и тем же летом вместе с Карлом Мэлоуном дополнил суперсостав «Лейкерс».
Однако от той команды на баскетбольном небосводе чернорабочий «Детройт» оставил лишь слабую вспышку. Коллапс, случившийся в
Джейсон Кидд
Первое поражение: 2002 «Нью-Джерси» — «Лейкерс» 0−4
Реванш: 2011 «Даллас» — «Майами» 4−2
К кому у баскетбольного сообщества никогда не возникало вопросов относительно смены команды, так это к Джейсону Кидду. С 2001 по 2008 Джейсон отдал всё, и даже нечто большее франчайзу из
«Маверикс» были вполне конкурентоспособны с Киддом, но пройти дальше второго раунда без должного апгрейда всё равно не могли. Кьюбан, известный своей постоянной
Леброн Джеймс
Первое поражение: 2007 «Кливленд» — «Сан-Антонио» 0−4
Реванш: 2012 «Майами» — «Оклахома-Сити» 4−1
Для Леброна Джеймса поражение в финале-2011 было уже не первым в карьере. Дебютный отрезок Леброна с «Кливлендом» мог получиться
Отчасти именно по этой причине чемпионство «Далласа» праздновалась на такую широкую ногу. Но даже та обидная неудача не внесла никаких структурных изменений в матрицу лиги, а точнее — Восточной конференции. Проделки Пэта Райли годом ранее обеспечили «Майами» такой запас, что возвращение к успеху было лишь делом времени. В итоге на исправление ошибок «Хит» хватило одного года, да и соперник по финалу попался самый подходящий. Неопытные и
По иронии судьбы, спустя 5 лет шанс на личный реванш Леброн предоставит тому самому юнцу, который во многом повторил его личный путь.
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