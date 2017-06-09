Бумеранг. 7 звёзд НБА, взявших реванш в финале с другой командой

Летом 2016-го воля Кевина Дюранта, перенёсшая его из тихой Оклахомы в чемпионскую Калифорнию, навсегда изменила ход баскетбольной истории. Но сделал ли Дюрант что-то по-настоящему уникальное или хотя бы неординарное? Летопись переходов и подписаний прошлых десятилетий даёт на этот вопрос однозначный отрицательный ответ. Чемпионская лихорадка заразила лигу задолго до решения Дюранта и даже его более знаменитого предшественника за авторством Леброна Джеймса.

Уилт Чемберлейн

Первое поражение: 1964 «Сан-Франциско» — «Бостон» 1−4



Реванш: 1967 «Филадельфия» — «Сан-Франциско» 4−2



Уилт стал первым игроком в статусе успешной суперзвезды, сменивший один контендер на другой. Его отношения с любой командой нельзя было назвать гармоничными, и большинство комментариев современников Уилта сводились к его непростому характеру. Переезд тех самых «Уорриорз», которых вы сейчас видите в третьем финале подряд, из Филадельфии в Сан-Франциско в 1962-м в этом отношении ничего не изменил, как и финал 1964 года, в который Уилт затащил команду вместе с ещё одним членом Зала славы Нэйтом Тёрмондом.



Уже тогда от «Бостона» не уходило ничего живое, и «Сан-Франциско» довольствовался лишь одной победой в финале. Но Уилт всё-таки был особенным, и после того, как «Уорриорз» избавились от него по финансовым причинам, он совершил, казалось бы, невозможное уже в оригинальных «Сиксерс». Передряги с руководством и очередным новым главным тренером Дольфом Шейесом не прекращались, но эго Чемберлейна остыло на самой площадке, чего было достаточно, чтобы пройти «Селтикс» и обыграть «Сан-Франциско» с Тёрмондом и молодым Риком Берри в финале.

Моузес Мэлоун

Первое поражение: 1981 «Хьюстон» — «Бостон» 2−4



Реванш: 1983 «Филадельфия» — «Лейкерс» 4−0



Свой невероятный потенциал Моузес показал ещё в Американской баскетбольной ассоциации и после великого объединения довольно быстро стал звездой в составе «Хьюстона», получив репутацию убийцы на подборе. 1981-й — лучший год для Мэлоуна в Техасе. Центровой во второй раз стал лучшим подбирающим лиги, вторым после Эдриена Дентли по набранным очкам и вывел «Рокетс» в финал против «Бостона», который до последних двух матчей был вполне конкурентным.



Спустя два года руководство «Хьюстона» посчитало, что предложение «Филадельфии» их главному ограниченно свободному агенту было слишком велико, и отпустило Моузеса в поисках счастья на Востоке. «Сиксерс», только что уступившие «Лейкерс» в финале, получили фантастический апгрейд на своей самой слабой позиции и собрали уже свой чемпионский пазл.



Мэлоун получит свой третий MVP уже в «Филадельфии» и станет ключевым фактором в реванше, который закончился для «Лейкерс» свипом.

Клайд Дрекслер

Первое поражение: 1990 «Портленд» — «Детройт» 1−4



Реванш: 1995 «Хьюстон» — «Орландо» 4−0



Игрок, которому не посчастливилось прийти в лигу вместе с Майклом Джорданом, на самом деле мог стать чемпионом раньше «Величайшего». «Портленд» оказался первой командой, воспользовавшейся увяданием главных гегемонов 80-х своей конференции и поучаствовавшей сразу в двух финалах за три года. Клайд был лидером обоих составов (и особенно выделялся в версии 1992 года), но ни с «Детройтом», ни спустя два года с «Чикаго» Джордана совладать не смог.



В следующие сезоны «Портленд» не мог преодолеть даже барьер первого раунда, и Клайд, верно служивший команде десятилетие, всё-таки попросил боссов об обмене в контендер. Его просьба была удовлетворена перед дедлайном 1995-го, и Дрекслер отправился не куда-нибудь, а в стан действующего чемпиона к Хакиму Оладжьювону. Несмотря на образование супердуэта, «Рокетс» не смогли забраться выше 6-го места, но уже в самом плей-офф совершили маленькое чудо, став чемпионом с 47 победами в «регулярке».

Шакил О́Нил

Первое поражение: 1995 «Орландо» — «Хьюстон» 0−4



Реванш: 2000 «Лейкерс» — «Индиана» 4−2



В финале-1995 Дрекслер и Оладжьювон не оставили шансов как раз «Орландо» Шакила О́Нила. Шаку потребовался относительно короткой срок, чтобы поднять статус «Мэджик» от новичка-аутсайдера до претендента на чемпионство. Не без помощи Энферни Хардуэя, разумеется. «Орландо» выглядел ещё более впечатляюще в следующем сезоне, несмотря на множество травм, свалившихся на О́Нила, но в финале конференции были остановлены «Буллз» образца 72 побед.

Контракт Шака закончился перед межсезоньем, в котором ему предстояло стать частью второй версии Dream Team, и о своём решении поменять солнечную Флориду на не менее солнечную Калифорнию центровой объявил уже в Атланте. Положительного эффекта в Лос-Анджелесе пришлось ждать так долго, что в случае неудачи в 2000 году, новорождённая династия с Коби Брайантом вполне могла просто не дожить до своего совершеннолетия. Но «Лейкерс» прошли «Портленд» в седьмой игре, обыграли в финале «Индиану», после чего оформили три-пит.

Гэри Пэйтон

Первое поражение: 1996 «Сиэтл» — «Чикаго» 2−4



Реванш: 2006 «Майми» — «Даллас» 4−2



В заключительной четверти третьего матча финальной серии 2006 года Гэри Пэйтона наверняка мучил единственный вопрос: «Что я сделал в жизни не так». Это уже был третий финал для 37-летнего Пэйтона, проживавшего последние мгновения своей карьеры профессионального игрока. В 1996 его мечты разбил Майкл Джордан, после чего одна из самых романтичных команд 90-х не доходила даже до решающей серии на Западе. В 2003 от контракта Пэйтона избавились традиционным путём обмена перед дедлайном. В Милуоки ветеран, разумеется, не задержался и тем же летом вместе с Карлом Мэлоуном дополнил суперсостав «Лейкерс».



Однако от той команды на баскетбольном небосводе чернорабочий «Детройт» оставил лишь слабую вспышку. Коллапс, случившийся в Лос-Анджелесе сразу после поражения в финале, повлиял и на Пэйтона — возрастного защитника без лишних обсуждений отправили в «Бостон». Спустя год защитник предпримет последнюю попытку догнать чемпионский перстень, присоединившись к старым знакомым Шакилу О́Нилу и Антуану Уокеру в «Майами». И вот уже на берегах Флориды Пэйтону наконец-то улыбнулась удача, в финале 2006 года удачу звали Дуэйн Уэйд.

Джейсон Кидд

Первое поражение: 2002 «Нью-Джерси» — «Лейкерс» 0−4



Реванш: 2011 «Даллас» — «Майами» 4−2



К кому у баскетбольного сообщества никогда не возникало вопросов относительно смены команды, так это к Джейсону Кидду. С 2001 по 2008 Джейсон отдал всё, и даже нечто большее франчайзу из Нью-Джерси, дважды вывел «Нетс» в финал, дождался реинкарнации и подкрепления в лице Винса Картера и всё равно бился о непробиваемую стену до конца. Первая попытка Марка Кьюбана в феврале 2008-го забрать Кидда из чистилища провалилась, и только после пятидневной перезагрузки сделки между «Далласом» и «Нью-Джерси» разыгрывающий оказался в своей родной команде.

«Маверикс» были вполне конкурентоспособны с Киддом, но пройти дальше второго раунда без должного апгрейда всё равно не могли. Кьюбан, известный своей постоянной бизнес-активностью, причём не только на спортивном рынке, смог добавить в имевшийся микс Шона Мэриона и Тайсона Чендлера. Полученный коктейль стал хитом 2011 года. «Даллас» не только закрыли путь «Лейкерс» к три-питу на Западе, но и нанесли поражение только что собранному «большому трио» из «Майами».

Леброн Джеймс

Первое поражение: 2007 «Кливленд» — «Сан-Антонио» 0−4



Реванш: 2012 «Майами» — «Оклахома-Сити» 4−1



Для Леброна Джеймса поражение в финале-2011 было уже не первым в карьере. Дебютный отрезок Леброна с «Кливлендом» мог получиться по-настоящему легендарным, но в 2007-м «Кавальерс» на руках вынесли из финала Тони Паркер и Тим Данкан, в 2008-м и 2010-м путь к вершине преградили «Селтикс», а в 2009-м — Дуайт Ховард. Но это была лишь одна тёмная сторона медали. Летом 2010-го Джеймсу значительно «помогла» его команда, устроив одну из самых скомканных PR-кампаний в спортивной истории, на выходе которой получилось телевизионное «Решение» и миллионы недовольных фанатов, причём не только «Кливленда».

Отчасти именно по этой причине чемпионство «Далласа» праздновалась на такую широкую ногу. Но даже та обидная неудача не внесла никаких структурных изменений в матрицу лиги, а точнее — Восточной конференции. Проделки Пэта Райли годом ранее обеспечили «Майами» такой запас, что возвращение к успеху было лишь делом времени. В итоге на исправление ошибок «Хит» хватило одного года, да и соперник по финалу попался самый подходящий. Неопытные и где-то даже «зелёные» «Тандер» были разобраны в концовках матёрыми волками Джеймсом и Уэйдом.

По иронии судьбы, спустя 5 лет шанс на личный реванш Леброн предоставит тому самому юнцу, который во многом повторил его личный путь.