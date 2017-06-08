Джеймс может перейти в «Лейкерс» или «Клипперс» в 2018 году

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В 2018 году истечёт контракт Джеймса с командой, и он рассмотрит вариант с переходом в один из клубов Лос-Анджелеса — «Лейкерс» и «Клипперс», сообщает The Ringer.

Вариант с «Лейкерс» станет возможен, если клуб подпишет Пола Джорджа и нескольких сильных ветеранов, что даст Джеймсу шанс побороться за чемпионский титул. В «Клипперс» Джеймс может объединиться с лучшими друзьями — уже играющим в клубе Крисом Полом, выходящим на рынок свободных агентов в 2018-м Дуэйном Уэйдом и Кармело Энтони, которого слухи давно связывают с этим клубом.