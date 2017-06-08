Дюрант — в шаге от MVP финала, «Голден Стэйт» — от титула
Самый равный матч финала превратился в одностороннее избиение в концовке. «Голден Стэйт» первым в истории добрался до отметки 15−0.
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Видимо, что-то случилось...
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Кливленд Кавальерс 113:118 Голден Стэйт Уорриорз
(32:39, 29:28, 33:22, 19:29).
Кливленд Кавальерс: Джеймс — 39, Ирвинг — 38, Смит — 16, Лав — 9, Корвер — 8, Шамперт — 2, Джефферсон — 1, Таварес, Дерон Уильямс, Фрай, джонс, Деррик Уильямс, Томпсон, Фелдер.
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант — 31, Томпсон — 30, Карри — 26, Грин — 8, Игуодала — 7, Уэст — 7, Ливингстон — 6, Маккоу — 2, Макги — 1, Пачулия, МакАду, Луни, Джонс, Кларк, Барнс.
Сценарий
Ценность третьего поединка, особенно в ситуации, сложившейся в прошлом году при схожих начальных условиях, было сложно переоценить. Собственно, на этом моменте и зациклился основной блок вопросов к главным героям финала. Желание вернуть упущенное в репликах игроков «Кливленда» и предсказуемая осторожность, и даже некая опасливость из уст представителей калифорнийского клуба — на этом фоне
Лидеру «Кавальерс» действительно было о чём подумать после очередного старта 0−2. Постоянно повторяющаяся мантра о том, что «нам нужно играть лучше», прежде всего относилась к защите, которая складывалась, как карточный домик, под колоссальной массой вариативности атаки «Голден Стэйт». Фактически «Уорриорз» предоставляли сопернику выбор из двух зол: либо вы даёте нам лишние мгновения и метры на периметре, либо ставите на кон свои связки и колени, но мы наказываем вас из «краски». Невероятные 122,5 очка подтверждали — третьей опции у подопечных Тайрона Лю не было.
Как и не было особого пространства для роста атакующего потенциала. Требовать большего от Леброна, и так пробившего все исторические максимумы по эффективности в
«Кливленд» попытался исправить все багги системы единовременно, и началась эта работа как раз с Джей Ара, разогревшего «Кью» пару «трёхами» в дебюте матча. Дальше мяч предсказуемо застрял в руках Леброна, который устроил
Небольшой разрыв в 3−5−7 очков сохранялся на приличном отрезке первой половины — успевали меняться лишь главные герои, а порой происходили и вовсе невероятные вещи. Чего стоит только данк (!) в исполнении Кайла Корвера. К Леброну
Хозяева достаточно быстро сократили минимальное отставание в третьей четверти, но никак не могли выйти вперёд именно на этом заколдованном для них отрезке в серии. Проклятье пало благодаря совместным усилиям Леброна и Кайри, пугавших очередным выступлением 40+40, правда, на тот момент имевших 32 и 33 очка соответственно. На последнюю передышку между четвертями «Кавальерс» уходили уже при «+7» — теперь время работало на них.
Но, несмотря на смену пейзажа, игра всё равно «повисла на балансе». Каждый раз, когда «Кливленд», казалось, делал последний шаг, чтобы оторваться, «Голден Стэйт» находил ответчика с нужным докладом. Бесконечная карусель обещала остановиться с очередной «трёхой» Джей Ар Смита за 3 минуты и 9 секунд до финальной сирены, и так оно и вышло, только не по сценарию 20 тысяч, собравшихся в «Кью».
«Кавальерс» задохнулись, устроив одно из самых зрелищных самоубийств в финальных матчах. Хозяева не только смазали 8 заключительных бросков, но и сделали всё для кинжального камбэка «Уорриорз». Чудовищная ошибка в переходной защите привела к лёгкому
Герой
Впрочем, как и MVP финала у Кевина Дюранта. Кей Ди проводит не только лучшую финальную серию — так здорово долговязый форвард не выглядел ни в одной из битв в
Цифры
77 — столько на двоих набрали Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг, что никак не перекроет другой и куда менее приятной статистики — 5 последних промахов, во многом предопределивших коллапс «Кливленда» в клатче.
Топ-5
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