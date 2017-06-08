«Голден Стэйт» довел счет в финальной серии плей-офф с «Кливлендом» до 3−0
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» выиграли третий матч из трех в финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».
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Встреча, прошедшая в среду в Кливленде, завершилась со счетом 118:113 (39:32, 28:29, 22:33, 29:19) в пользу «Голден Стэйт», в составе которого 31 очко набрал Кевин Дюрэнт,
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет 9 июня, хозяином вновь будет «Кливленд».
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