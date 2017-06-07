Для Леброна Джеймса и всех игроков «Кавальерс» грядёт час икс. Король или смирится с судьбой и примет поражение от невероятно сильного соперника, или перевернёт ход финала второй год кряду.

В ночь на 8 июня «Кливленд» проведёт против «Голден Стэйт» третий матч серии и, как и в прошлом году, выступит в роли догоняющего (безнадёжно при этом отстающего). В первых двух встречах «Кавальерс» попали под калифорнийский каток и, положа руку на сердце, имели не так много шансов на успех.



«Я уже успел к этому привыкнуть. Я просто знаю, что в такой ситуации не стоит паниковать. Я в себе уверен, понимаю, что в любой момент могу посмотреть на проблему с другого угла и изменить подход. Конечно, оказываться в роли догоняющего никому не нравится, но, в конце-то концов, это ведь всего лишь баскетбол. Меня радует то, что я понимаю — это всего лишь игра», — сказал Джеймс на предматчевой пресс-конференции.



«Я готов к матчу. Намерен выйти на паркет и сделать свою работу. Каким бы ни оказался итоговый результат, я его приму», — продолжил Леброн.



Обречённость это или спокойствие и уверенность в себе? Сложно дать однозначный ответ. Мы всё узнаем сразу после стартового спорного.

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В прошлом сезоне «Кливленд» выиграл первый домашний матч с разницей «+30». На собрании перед началом встречи Джеймс призвал одноклубников делать свою работу и следовать за ним. Правда, они уступили в четвёртом матче, но затем стали авторами того самого исторического камбэка, впервые отыгравшись в серии со счёта 1−3, а Джеймс был признан MVP финала, оказавшись первым игроком в истории, лидировавшим среди обеих команд по результативности, количеству подборов, передач, блок-шотов и перехватов в серии.



В этом году у «Голден Стэйт», в отличие от прошлого сезона, есть козырь — Кевин Дюрант. Даже не козырь — водитель того самого катка, переехавшего действующих чемпионов в первых двух матчах серии. Он развязал руки Стэфу Карри и «перестрелял» Леброна. «Уорриорз» выиграли 14 матчей плей-офф подряд и 29 из 30 последних встреч, включая регулярный чемпионат.



28 из предыдущих 32 команд, лидировавших в решающей серии сезона со счётом 2−0, титула не упускали. Естественно, среди четырёх «счастливчиков» есть прошлогодние «Уорриорз». Про других антигероев мы вам уже рассказывали.

Перед «Кливлендом» в очередной раз встал вопрос, в состоянии ли команда совершить невозможное и перевернуть тяжелейшую серию с ног на голову. Переиграть оппонента, по сравнению с прошлым годом ставшего только сильнее.



«Я уже говорил, для меня нет разницы — победа, поражение, ничья. Если ты выкладываешься по полной и готовишься к поединку физически и психологически, делаешь свою работу, то не стоит бояться того, что результат встречи тебя разочарует. Если я знаю, что готов, то могу не беспокоиться за исход матча», — отметил Джеймс.

Джеймс выиграл три титула и участвует в седьмом финале НБА подряд. В одном из предыдущих интервью он заявлял, что он добился в баскетболе всего и ему уже нечего доказывать. С другой стороны, Леброн признался, что его величие и есть его главная мотивация.



Что же, если второй год кряду ему удастся одержать итоговую победу, проигрывая 0−2, копилка его величия попросту переполнится.

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Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг сказал, что команда должна вспомнить то, как выпуталась из подобной ситуации в 2016 году: «Ты понимаешь, как много тебе предстоит пройти, как много сил и энергии отнимет этот путь. Ясно, что всё возможно, но всякий раз, когда ты ступаешь на эту дорогу рука об руку с новыми людьми, отдаёшь себе отчёт в том, что для успешного камбэка придётся всё сделать иначе».



«Это будет нечто совершенно невероятное. Нам предстоит домашний матч, но, чтобы победить, нам потребуются все силы, начиная с моих и заканчивая силами каждого болельщика в зале. Мы должны осознать, как важно выиграть эту встречу», — заключил Ирвинг.

Один из злых гениев «Кавальерс» в первых двух матчах — Стэф Карри — признался, что «Уорриорз» с опаской готовятся сдерживать Джеймса и Ирвинга. «Нам нужно играть ещё лучше, чтобы выиграть третий матч. Их будут гнать вперёд домашние трибуны. Мы прекрасно знаем, как свои болельщики влияют на эффективность Леброна и Кайри. Мы обычно неплохо начинаем, но затем включается и соперник. Сумеем мы сдержать их или нет — надеюсь, нам удастся быстро найти свою игру на старте матча, раньше нам этого в Кливленде очень не хватало», — подытожил Карри.



До, возможно, решающего матча в финальной серии НБА остаются считаные часы. Весь баскетбольный мир затаил дыхание в поисках ответа на вопрос, насколько велик Джеймс и сумеет ли он вытащить «Кливленд» из болота противостояния с «Голден Стэйт».

Ринат Салахетдинов