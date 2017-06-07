Король задушит «Воинов». Как Леброн может остановить «Голден Стэйт»
Обозреватель «Советского спорта» Николай Мысин — о том, почему «Голден Стэйт» не светит сухая победа в финале НБА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Позволить завершить потенциально самый рейтинговый финал в истории в четырех матчах? И Лига на такое пойдет?
Стоп! Забудем про теорию заговора.
С 0−2 отыгрывались. В том числе — в финалах. Да, всего несколько раз. Но даже Леброн это делал. Тут и в архивах копаться не приходится — всего лишь вспомним прошлый год.
— Мы тоже вели 2−0. А потом приехали в Кливленд — и там ход серии изменился. У нас нет задачи завершить
И наставник «Воинов» не кривит душой. Он отлично знает, на что способны «Кавс». Прежде всего — их лидер.
Пока «Голден Стэйт» выглядит несокрушимо. Стеф Карри кидает свои фантастические трешки, Дреймонд Грин жестит в краске и заводит партнеров матюками, Кевин Дюрант старается выпрыгнуть из штанов, чтобы усилить свой вклад в потенциальное чемпионство команды —
Но два домашних матча — это одна история. Переезд в Огайо может начать другую.
Если Дюранта волнует лишь перстень, задачи Джеймса — шире. Он творит историю. Его волнует Наследие. А много чести «влететь» 0−4 в финале? С Королем такого не случалось. Он трижды уступал решающие серии, но уступал — достойно. Тому же «Голден Стэйт» в 2015-м — да, привести Кубок в Огайо в первый же год после Возвращения не вышло. Но
Джеймс бился, как лев. И две победы зацепил. А следующим летом вырвал у тех же «Уорриорс» титул, горя в финале 1−3. Вот это — вклад в Наследие. А 0−4 — нет.
Сейчас у Леброна не будет оправданий. Он собрал состав под себя. Он заставил владельца клуба перегрузить платежку. Платить самый высокий налог на роскошь в лиге. Подписать кучу звезд — пусть и бывших. Его партнеры — здоровы. Лав и Ирвинг — на пике. У руля — удобный Тайрон Лю (хотя мы знаем, кто настоящий главный тренер «Кливленда»). А в «Голден Стэйт» просто добавился Дюрант. И что?
Мы до сих пор не знаем, где потолок возможностей, пробить который Джеймс
Значит,
Ведь историю должен творить Леброн.
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