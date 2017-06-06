Леброну на заметку. Кто отыгрывался с 0−2 в финалах НБА

1969. «Бостон» — «Лейкерс» 4:3

Легендарное противостояние двух клубов приобрело данный статус как раз в эпоху первых великих династий. С 1962 по 1969-й «Бостон» и «Лейкерс» шесть раз встречались в финалах, и, несмотря на разные сценарии решающих серий, чемпионский кубок неизменно появлялся именно в раздевалке «Селтикс». Команда из Лос-Анджелеса трижды была близка к смещению гегемона 60-х и в последний год пребывания в составе Билла Рассела и Сэма Джонса, казалось, уже не могла свернуть с чемпионского пути.

«Лейкерс» были далеки от доминирования в первых двух матчах, но сделали для победы чуть больше соперника. В роли подушки безопасности для чемпиона Западной конференции выступил Джерри Уэст, набравший 53 и 41 очко соответственно. Внёс свою лепту в домашний успех и Уилт Чемберлейн — именно семифутовый гигант забил решающий мяч в первом поединке (120:118). Однако сразу после переезда серии в Бостон «Лейкерс» узнали, что же находится по ту сторону удачи.

В третьем матче Уэста буквально задушили двойной опекой, и ни Чемберлейн, ни Элджин Бэйлор не смогли компенсировать падение в продуктивности своего главного снайпера. В следующей игре «Лейкерс» должны были завладеть критическим преимуществом в серии, но при «+1» Бэйлор заступил в аут, а в последней атаке Сэм Джонс забил баззер-биттер. Третью победу претенденты на титул всё-таки добудут, причём в весьма убедительной манере (117:104 — максимальная разница, зафиксированная в серии), но потеряют на последних минутах здоровую версию Джерри Уэста.

В Бостоне борьбы не получилось. Уэст уже не мог показывать прежний баскетбол с травмированной ногой, а Бэйлор так и не нашёл своего ритма — уже после первой половины седьмой матч стал неизбежностью. Перелом в серии не смутил владельца «Лейкерс», который подготовил «Форум» к празднованию очередного чемпионства. «Селтикс» захватили лидерство с первых минут матча и держали дистанцию до последней четверти благодаря геройствам Дона Нельсона. В итоге именно «шестой» «Бостона», а не Джон Хавличек — лучший игрок серии, похоронит калифорнийцев баззер-битером со средней дистанции.

1977. «Портленд» — «Филадельфия» 4:2

В первые сезоны пребывания в лиге «Портленд» никем не рассматривался в качестве реального претендента на титул, и 1977-й не был исключением, несмотря на то что команда из Орегона провела лучший на тот момент сезон в истории и немного не дотянулась до 50 побед в «регулярке». Каково же было удивление большинства журналистов и болельщиков, когда в финале конференции «Трэйл Блэйзерс» за четыре матча разобрали «Лейкерс» с топовым Абдул-Джаббаром.

В финале подобных вольностей «Филадельфия» уже не допустила. «Сиксерс» контролировали ход обоих домашних поединков, а во втором и вовсе устроили гостям показательную порку (107:89). В концовке встречи фрустрация игроков «Портленда» достигла предела, и в какой-то момент игровая стычка Дэррила Доукинса и Боба Гросса переросла в массовый выход на паркет всех участников матча. Как это ни странно, но именно филадельфийская перепалка стала ключевым моментом в серии.

Вернувшийся в родные стены «Портленд» показал свой лучший атакующий баскетбол в сезоне, отгрузив в кольцо соперника 129 и 130 очков соответственно — о какой-то интриге речи, разумеется, не шло. Всё проходило по тому же сценарию и в пятом матче, пока в дело не вмешался Джулиус Ирвинг. «Доктор Джей» сделал всё возможное, чтобы отыграть 22-очковый гандикап, но своей миссии так и не выполнил. Он же тащил свою команду и в Портленде и со второй попытки смог установить промежуточное равновесие, но неточный бросок Джорджа Макгиннеса на последних секундах перечеркнул все надежды «Сиксерс».

2006. «Майами» — «Даллас» 4:2

Следующего чуда пришлось ждать почти 30 лет, и, в отличие от предыдущих случаев, оно чётко ассоциируется с именем конкретного человека. Дуэйн Уэйд находился в статусе звезды лиги, когда всё ещё мог участвовать в матче новичков и второгодок. Уже в следующем сезоне Дуэйн шагнул в царство небожителей, и плей-офф-2006 стал для него пропускным билетом.

Но даже победа над чемпионом «регулярки» «Детройтом» ничего не гарантировала «Майами» — от Запада в финал выходил либо «Даллас» с пиковым Новицки, который к тому же убрал со своего пути главное препятствие в лице «Сан-Антонио», либо взрывной «Финикс» Стива Нэша и Майка Д`Антони, готовый перебегать и перебросать всё, что двигается по паркету. В итоге судьба «подарила» «Хит» «Даллас», о чём болельщики команды из Флориды наверняка пожалели по итогам первых двух встреч.

Джейсон Терри (32 очка) и Дирк Новицки (26 очков и 16 подборов) поочерёдно выдали два спектакля, но что самое главное, оставили в актёрах второго плана Уэйда, реализовавшего всего 38% бросков с игры. Поддержки Антуана Уокера и Джейсона Уильямса было явно недостаточно, а Шакил О́Нил и вовсе перестал быть значимой силой на площадке. За шесть минут до конца третьего матча «Майами» проигрывал 13 очков, но каким-то невероятным усилием вытащил себя из болота перед финальной сиреной. Новицки был обязан сравнивать счёт с линии штрафных, но смазал одну попытку, как оказалось, подписав себе и своим партнёрам смертный приговор.

Набрав 42 очка в третьем матче, Уэйд уже не оглядывался назад. Начиная с четвёртой игры «Флэш» наконец-то начал получать посильную помощь от Шака, вспомнившего о том, что его соперников зовут Десагана Диоп и Эрик Дампиер и никто из них и близко не подойдёт к Залу славы. После разгрома в Майами миллионы поклонников баскетбола увидели две зарубы, включая один овертайм, в которых крепче нервы оказались у Уэйда и его одноклубников. Сам же Дуэйн лишь немного не дотянулся до отметки в 35 очков за матч, что, впрочем, никак не повлияло на его место в списке самых впечатляющих индивидуальных выступлений в финалах НБА.

2016. «Кливленд» — «Голден Стэйт» 4:3

Прошлогодний финал запомнится по многим эпизодам, которые разделили серию на отдельные смысловые части. Споры о том, что же именно предопределило коренной перелом в противостоянии (физическое состояние Карри, «исчезновение Дрэймонда Грина» или величие Леброна), которое фактически было мертво после четвёртой игры, будут вестись не один год, но мы говорим о фактах, а они строго указывают на то, что «Кливленд» совершил самый невероятный камбэк в финалах НБА.

Предполагать подобное развитие событий после первых матчей в Окленде было абсолютно невозможно. «Голден Стэйт» едва ли мог выдать лучшее начало в решающей серии, дважды отправив «Кливленд» в нокдаун благодаря своей «скамейке» и Дрэймонду Грину — общая разница составила рекордные 48 очков. Даже мгновенная «ответка» от Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга (120:90) довольно быстро померкла на фоне третьей победы «Уорриорз», которая состоялась уже в Кливленде.