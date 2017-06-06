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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29995058/
6 июня 2017, 15:32 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

НБА представила мини-фильм о 2-м матче финальной серии плей-офф

НБА опубликовала мини-фильм, посвящённый второму поединку финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс».

Напомним, что победу с комфортным преимуществом одержал «Голден Стэйт» (132:113). Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийского клуба Кевин Дюрант, собравший коллекцию из 33 очков, 13 подборов, 6 результативных передач, 5 блок-шотов и 3 перехватов.

После двух матчей в активе «Уорриорз» значится две победы. Следующие две встречи пройдут на домашнем паркете «Кливленда».
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