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«ДЛЯ “КЛИВЛЕНДА” ВСЕ БЕСПЕРСПЕКТИВНО»

— Начало серии с точки зрения результата (2−0 в пользу «Голден Стэйт». — Прим. ред.), это абсолютное повторение прошлогодней финальной серии, — говорит Максим Шарифьянов. — И в общих оценках происходящего на площадке, все для «Кливленда» также бесперспективно, как было и год назад.

— Но год назад развязка финала получилась иной — несмотря на безнадежное начало серии, «Кливленд» выиграл.

— В прошлом году на фоне полной нелогичности по сравнению с ее началом серия перевернулась. Но следует напомнить, как это произошло. При счете 3−1 в пользу «Голден Стэйт» в пятом матче был дисквалифицирован ключевой игрок команды Дрэймонд Грин. И следует напомнить, что всю финальную серию с травмой играл лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Но самое главное, в прошлом финале в составе не было Кевина Дюранта. По первым двум матчам финала есть ощущение, что помимо того, что команда в Окленде прекрасная, что у Леброна Джеймса в нынешнем финале меньше помощников, чем в прошлом году, но помимо всего можно сказать, что Дюрант — это Х-фактор и на сегодняшний момент абсолютно лучший игрок серии.

— Расшифруйте, пожалуйста.

— Это игрок крайне неудобный для «Кливленда» с точки зрения защиты по своим габаритам, игровым качествам. И против него в «Кливленде» способен защищаться только Леброн. Поэтому Дюрант отнимает массу энергии у лидера соперников.

— Дюрант полностью вписался в игру «Голден Стэйт»…

— Любой игрок высокого уровня вписался бы в нападение команды, потому что оно близко к идеалу. Но даже в этой ситуации Дюрант показывает какой-то неземной уровень.

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— Вы сказали, что у Леброна в нынешнем финале меньше помощников, но вроде бы состав не сильно изменился. Разве что нет Тимы Мозгова.

— Люди почти те же самые, но качество игры, которое показывают в финале лидеры — Тристан Томпсон, Кевин Лав, Джей Ар Смит — далеко от того, что от них можно было ожидать.

Судя по первым двум матчам, шансов у «Кливленда» на успех в серии практически нет. Можно пофантазировать и понять, как «Кавальерс» могут зацепить одну игру, или даже две, но на данный момент на победу в серии им рассчитывать не приходится.

— Леброн в прошлом году выиграл долгожданный перстень с родным «Кливлендом», второй, видимо, пока не судьба…

— Он уже, если не ошибаюсь, играет в восьмом финале. Леброн ведь стремится к статусу абсолютно лучшего игрока в истории. Ему надо не просто выходить в финалы, тем более, в нынешнем сезоне на Востоке был ясен финалист еще до начала плей-офф, а выигрывать. Много чемпионских перстней не бывает.