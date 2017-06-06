Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29991719/
6 июня 2017, 11:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Первые две игры финала стали лучшими по количеству телезрителей с 1998 года

Первые два матча финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» стали лучшими по количеству телезрителей с 1998 года, сообщает ESPN.

Два поединка, которые состоялись на домашнем паркете «Уорриорз» в Окленде, смотрели в среднем 19,6 млн человек. В прошлом году аналогичный показатель составил 18,6 млн. Отмечается, что количество телезрителей во время второй игры достигло 23 млн.

Напомним, что в обеих встречах победил «Голден Стэйт». Следующие два матча серии пройдут в Кливленде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото