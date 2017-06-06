Первые две игры финала стали лучшими по количеству телезрителей с 1998 года
Первые два матча финальной серии
плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» стали лучшими по количеству телезрителей с 1998 года, сообщает ESPN.
Два поединка, которые состоялись на домашнем паркете «Уорриорз» в Окленде, смотрели в среднем 19,6 млн человек. В прошлом году аналогичный показатель составил 18,6 млн. Отмечается, что количество телезрителей во время второй игры достигло 23 млн.
Напомним, что в обеих встречах победил «Голден Стэйт». Следующие два матча серии пройдут в Кливленде.
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