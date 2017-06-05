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5 июня 2017, 14:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Шамперту сделали внутривенное введение жидкости после второй игры

Защитнику «Кливленд Кавальерс» Иману Шамперту потребовалось внутривенное введение жидкости, чтобы прекратить мышечные судороги после второго матча финала плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:132).

26-летний защитник провёл на площадке 22 минуты, набрал 6 очков, собрал 4 подбора, а также совершил 3 перехвата.

По информации ESPN, тренерский штаб «Кавальерс» планирует выпустить Шамперта с первых минут в третьем матче серии, который состоится в Кливленде 8 июня. Напомним, что в прошлых двух поединках финала позицию стартового защитника занимал Джей Ар Смит.
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