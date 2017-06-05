«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» во втором матче финальной серии плей-офф НБА
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. «Голден Стэйт» на своей площадке обыграл «Кливленд» со счетом 132:113 во втором матче финальной серии
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 33 очка. Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри записал на свой счет 32 очка, 11 результативных передач и 10 подборов, сделав
Игроки «Голден Стэйт» реализовали 18 трехочковых бросков в матче, что является рекордом финальных серий. «Голден Стэйт» одержал 14-ю победу в текущем
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч финала пройдет в ночь на четверг в Кливленде.
«Кливленд» и «Голден Стэйт» в третий раз подряд играют в финале
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