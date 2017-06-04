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4 июня 2017, 15:41 | Баскетбол: НБА | «Газета.Ру»

Леброн Джеймс: У «Голден Стэйт» есть игроки, способные вести команду за собой в одиночку

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс высказал мнение, что у соперника его команды по финалу НБА «Голден Стэйт Уорриорз» нельзя выделить одного лидера.

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«За свою карьеру я видел немало выдающихся команд, и «Голден Стэйт» относится к их числу. Они хорошо взаимодействуют. В их составе есть сразу несколько игроков, которые могут вести партнеров за собой в одиночку.

«Уорриорз» способны задавать сложные задачи как в обороне, так и в нападении. Поэтому нужно сохранять твердость и придерживаться плана на игру наилучшим образом, — приводит слова Джеймса ASAP Sports.
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