Леброн Джеймс: У «Голден Стэйт» есть игроки, способные вести команду за собой в одиночку

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«За свою карьеру я видел немало выдающихся команд, и «Голден Стэйт» относится к их числу. Они хорошо взаимодействуют. В их составе есть сразу несколько игроков, которые могут вести партнеров за собой в одиночку.

«Уорриорз» способны задавать сложные задачи как в обороне, так и в нападении. Поэтому нужно сохранять твердость и придерживаться плана на игру наилучшим образом, — приводит слова Джеймса ASAP Sports.