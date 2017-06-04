Майк Браун: У Стива Керра везде бардак, а у меня — порядок
Временно выполняющий функции главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» ассистент Майк Браун рассказал, чем он отличается от наставника Стива Керра.
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«Я во многом непохож на Стива. У меня в машине чистота, а у него — бардак. В моем шкафчике в раздевалке порядок, а него — все вверх дном. Он сам на это обратил внимание. Мне кажется,
Напомним, главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» по состоянию здоровья временно отошел от руководства командой и в финале НБА против «Кливленд Кавальерс» калифорнийцев возглавляет Браун.
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