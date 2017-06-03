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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29967052/
3 июня 2017, 11:48 | Баскетбол: НБА | ТАСС

ESPN: Олимпийский чемпион Бош завершит карьеру в НБА из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион форвард «Майами Хит» Крис Бош завершит карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.

НБА и профсоюз игроков лиги пришли к заключению что заболевание Боша не позволяет ему продолжить карьеру. Увеличить
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Бош из-за обнаружившихся проблем со свертываемостью крови не выходил на площадку с февраля 2016 года.

НБА и профсоюз игроков лиги пришли к заключению, что заболевание Боша не позволяет ему продолжить карьеру. Это решение позволит «Майами» списать зарплату Боша в $52 млн за следующие два сезона из платежной ведомости после расторжения контракта. Значительная часть этой суммы покрывается страховкой.

В сезоне-2015/16 Бош провел 53 матча, в которых в среднем набирал по 19,1 очка за игру.

Бош является двукратным чемпионом НБА (2012, 2013), 11 раз приглашался на Матч всех звезд НБА (2006−2016). В 2003 году был задрафтован «Торонто» под общим четвертым номером. За 13 сезонов в НБА Бош провел 893 матча, набирая в среднем 19,2 очка за игру. Вместе со сборной США выигрывал золото Олимпийских игр 2008 года и бронзу чемпионата мира — 2006.
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