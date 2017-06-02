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2 июня 2017, 9:48 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Голден Стэйт» победил «Кливленд» в первом матче финальной серии

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли «Кливленд Кавальерс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.

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Встреча, прошедшая в четверг в Окленде, завершилась со счетом 113:91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19) в пользу хозяев паркета, в составе которых дабл-дабл сделал Стефен Карри (28 очков + 10 передач), 38 баллов набрал Кевин Дюрэнт.

У «Кливленда» по дабл-даблу сделали Леброн Джеймс (28 очков + 15 подборов) и Кевин Лав (15 баллов + 21 подбор). В активе Кайри Ирвинга 24 балла.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Уорриорз», вторая игра пройдет 4 июня также в Окленде.
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