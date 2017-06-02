«Голден Стэйт» победил «Кливленд» в первом матче финальной серии
МОСКВА, 2 июн —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли «Кливленд Кавальерс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
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Встреча, прошедшая в четверг в Окленде, завершилась со счетом 113:91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19) в пользу хозяев паркета, в составе которых
У «Кливленда» по
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Уорриорз», вторая игра пройдет 4 июня также в Окленде.
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