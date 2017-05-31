Вандалы оставили расистскую надпись на воротах дома баскетболиста Леброна Джеймса

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Полиция начала поиск возможных подозреваемых. Текст надписи, оставленной на воротах дома Джеймса, не сообщается. Самого баскетболиста во время инцидента не было в доме.