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31 мая 2017, 21:16 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Вандалы оставили расистскую надпись на воротах дома баскетболиста Леброна Джеймса

Вандалы оставили расистскую надпись на воротах дома лидера действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в Лос-Анджелесе, сообщает Рейтер.

Вандалы оставили расистскую надпись на воротах дома лидера действующего чемпиона <span class=error>НБА</span> Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброна</span> Джеймса в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> сообщает <span class=error>Рейтер</span>. Увеличить
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Полиция начала поиск возможных подозреваемых. Текст надписи, оставленной на воротах дома Джеймса, не сообщается. Самого баскетболиста во время инцидента не было в доме.

«Кливленд» в четверг в первом матче финальной серии плей-офф НБА сыграет в гостях с «Голден Стэйт Уорриорз».
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