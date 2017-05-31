Керр: Конечно, я буду тренировать в следующем сезоне
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр уверен, что проблемы со здоровьем не помешают его карьере в будущем.
«Конечно, я буду тренировать в следующем сезоне. Сейчас ситуация несколько усложнилась. Я ведь рассчитывал, что боли перестанут меня беспокоить совсем. Поэтому недавнее обострение удручает. Но тем не менее я намерен заниматься тренерской деятельностью ещё долгое время. Случившееся со мной пугает, но я
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