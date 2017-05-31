Керр: Конечно, я буду тренировать в следующем сезоне

«Конечно, я буду тренировать в следующем сезоне. Сейчас ситуация несколько усложнилась. Я ведь рассчитывал, что боли перестанут меня беспокоить совсем. Поэтому недавнее обострение удручает. Но тем не менее я намерен заниматься тренерской деятельностью ещё долгое время. Случившееся со мной пугает, но я по-прежнему надеюсь, что смогу успешно преодолеть все трудности», — цитирует Керра San Jose Mercury News.

Из-за возобновившихся болей, связанных с последствиями операции на спине двухлетней давности, Керр не руководит командой начиная с третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс».