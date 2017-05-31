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31 мая 2017, 12:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Клипперс» хотят нанять Джерри Уэста консультантом

«Лос-Анджелес Клипперс» заинтересован в услугах Джерри Уэста в качестве консультанта, сообщает ESPN.

Уэст работает на аналогичной должности в «Голден Стэйт Уорриорз» с 2011 года, но его контракт истекает по окончании нынешнего сезона. При этом «Голден Стэйт» также хочет продолжить сотрудничество с ним, но отложил переговоры на эту тему до конца финальной серии плей-офф.

79-летний Уэст занимал руководящие посты в НБА с 1979 года в «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлиз» и «Уорриорз» и дважды признавался лучшим функционером сезона.
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