Леброн Джеймс подтвердил, что после завершения карьеры хочет стать владельцем клуба лиги

«В какой-то момент я стану владельцем клуба. Это будет моим следующим этапом.



Зачем мне это? Это будет очень интересно. Я продолжу оставаться в баскетболе, продолжу давать людям большие возможности. Мне всегда нравилось давать людям эту силу, с помощью которой они смогут что-то менять и чего-то добиваться.



Мы продолжим работу с друзьями из моей нынешней команды — Мэверик Картер, Рэнди Мимс и Рич Пол», — сказал Джеймс в интервью The Athletic.