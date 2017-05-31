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31 мая 2017, 11:39 | Баскетбол: НБА | PROСПОРТ - Казахстан

Леброн Джеймс подтвердил, что после завершения карьеры хочет стать владельцем клуба лиги

Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс подтвердил, что после завершения игровой карьеры хочет стать владельцем одного из клубов НБА.

Форвард <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>ЛеБрон</span> Джеймс подтвердил что после завершения игровой карьеры хочет стать владельцем одного из клубов <span class=error>НБА</span>.<br /> Увеличить
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«В какой-то момент я стану владельцем клуба. Это будет моим следующим этапом.

Зачем мне это? Это будет очень интересно. Я продолжу оставаться в баскетболе, продолжу давать людям большие возможности. Мне всегда нравилось давать людям эту силу, с помощью которой они смогут что-то менять и чего-то добиваться.

Мы продолжим работу с друзьями из моей нынешней команды — Мэверик Картер, Рэнди Мимс и Рич Пол», — сказал Джеймс в интервью The Athletic.
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