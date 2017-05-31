Леброн Джеймс подтвердил, что после завершения карьеры хочет стать владельцем клуба лиги
Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс подтвердил, что после завершения игровой карьеры хочет стать владельцем одного из клубов НБА.
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Зачем мне это? Это будет очень интересно. Я продолжу оставаться в баскетболе, продолжу давать людям большие возможности. Мне всегда нравилось давать людям эту силу, с помощью которой они смогут
Мы продолжим работу с друзьями из моей нынешней команды — Мэверик Картер, Рэнди Мимс и Рич Пол», — сказал Джеймс в интервью The Athletic.
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