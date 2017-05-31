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31 мая 2017, 11:11 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Майлз отказался от продления контракта с «Индианой» на следующий сезон

Лёгкий форвард Си Джей Майлз отказался от возможности автоматически продлить контракт с «Индианой Пэйсерс» на следующий сезон с зарплатой $ 4,8 млн, сообщает ESPN.

Таким образом, с 1 июля он получит статус неограниченно свободного агента. Майлз рассчитывает летом заключить более выгодную для себя сделку.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард набирал по 10,7 очка и совершал по 3 подбора за 23 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 7,3 очка и 2 подбора за 21 минуту в плей-офф.
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