Пирс не включил Джеймса в свою пятёрку лучших игроков всех времён
Экс-игрок НБА Пол Пирс в эфире телеканала ESPN назвал свою версию пятёрки лучших игроков всех времён.
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В команду Пирса попали Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Коби Брайант, Билл Расселл и Карим
Другие бывшие звёзды лиги Скотти Пиппен и Трэйси Макгрэйди предпочли включить в свои пятёрки форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса вместо Джонсона.
Напомним, ранее Джеймс сместил Джордана с первого места в списке самых результативных игроков
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