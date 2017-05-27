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27 мая 2017, 17:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Пирс не включил Джеймса в свою пятёрку лучших игроков всех времён

Экс-игрок НБА Пол Пирс в эфире телеканала ESPN назвал свою версию пятёрки лучших игроков всех времён.

<nobr>Экс-игрок</nobr> <span class=error>НБА</span> Пол Пирс в эфире телеканала <span class=error>ESPN</span> назвал свою версию пятёрки лучших игроков всех времён. Увеличить
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В команду Пирса попали Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Коби Брайант, Билл Расселл и Карим Абдул-Джаббар.

Другие бывшие звёзды лиги Скотти Пиппен и Трэйси Макгрэйди предпочли включить в свои пятёрки форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса вместо Джонсона.

Напомним, ранее Джеймс сместил Джордана с первого места в списке самых результативных игроков плей-офф в истории НБА. В активе Леброна значится 5995 очков.
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