Джеймс, Дюрант и Олдридж — в топ-10 блок-шотов финалов конференций
НБА представила ролик, посвящённый лучшим
блок-шотам финалов конференций.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В их число вошли блоки в исполнении защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, форвардов «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, Тристана Томпсона и Кевина Лава, центрового «Уорриорз» Джавэйла Макги, форварда «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркуса Олдриджа, форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюранта, защитника «Спёрс» Дэнни Грина и центрового «Сан-Антонио» Джоела Энтони.
Напомним, что «Кливленд» в пяти матчах оказался сильнее «Бостон Селтикс», а «Голден Стэйт» всухую переиграл «Сан-Антонио».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter