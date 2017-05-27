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27 мая 2017, 13:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс, Дюрант и Олдридж — в топ-10 блок-шотов финалов конференций

НБА представила ролик, посвящённый лучшим блок-шотам финалов конференций.

<span class=error>НБА</span> представила ролик посвящённый лучшим <nobr>блок-шотам</nobr> финалов конференций. Увеличить
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В их число вошли блоки в исполнении защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, форвардов «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, Тристана Томпсона и Кевина Лава, центрового «Уорриорз» Джавэйла Макги, форварда «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркуса Олдриджа, форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюранта, защитника «Спёрс» Дэнни Грина и центрового «Сан-Антонио» Джоела Энтони.

Напомним, что «Кливленд» в пяти матчах оказался сильнее «Бостон Селтикс», а «Голден Стэйт» всухую переиграл «Сан-Антонио».
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