Айзея Томас, Кевин Лав и Дэвид Уэст — в топ-10 передач финалов конференций
НБА представила ролик, посвящённый лучшим передачами финалов конференций.
В их число вошли ассисты в исполнении форвардов «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и Кевина Лава, защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Шона Ливингстона, защитника «Сан-Антонио Спёрс» Джонатона Симмонса, форвардов «Уорриорз» Дрэймонда Грина и Дэвида Уэста, а также защитников «Бостон Селтикс» Айзеи Томаса и Маркуса Смарта.
Напомним, что «Кливленд» в пяти матчах оказался сильнее «Бостона», а «Голден Стэйт» всухую переиграл «Сан-Антонио Спёрс».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter