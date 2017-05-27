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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29888255/
27 мая 2017, 13:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Айзея Томас, Кевин Лав и Дэвид Уэст — в топ-10 передач финалов конференций

НБА представила ролик, посвящённый лучшим передачами финалов конференций.

В их число вошли ассисты в исполнении форвардов «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и Кевина Лава, защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Шона Ливингстона, защитника «Сан-Антонио Спёрс» Джонатона Симмонса, форвардов «Уорриорз» Дрэймонда Грина и Дэвида Уэста, а также защитников «Бостон Селтикс» Айзеи Томаса и Маркуса Смарта.

Напомним, что «Кливленд» в пяти матчах оказался сильнее «Бостона», а «Голден Стэйт» всухую переиграл «Сан-Антонио Спёрс».
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