В их число вошли ассисты в исполнении форвардов «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и Кевина Лава, защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Шона Ливингстона, защитника «Сан-Антонио Спёрс» Джонатона Симмонса, форвардов «Уорриорз» Дрэймонда Грина и Дэвида Уэста, а также защитников «Бостон Селтикс» Айзеи Томаса и Маркуса Смарта.

Напомним, что «Кливленд» в пяти матчах оказался сильнее «Бостона», а «Голден Стэйт» всухую переиграл «Сан-Антонио Спёрс».

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