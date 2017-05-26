«Голден Стэйт» vs «Кливленд"-3. Это тупик?

Итак, нас ждет третье столкновение гигантов. «Голден Стэйт» стал первой командой в истории, вышедшей в финал, одержав 12 побед подряд со старта плей-офф. «Уорриорз» не просто выигрывали эти матчи, они уничтожали своих соперников — средняя разница составила 16,3 очка. И это тоже рекорд. Что впечатляет еще больше, за всю историю лиги лишь три команды достигали отметки в 15,0 очка (дважды «Лейкерс» и «Милуоки"-1970/71). Еще одна выигранная встреча — и «Воины» повторят рекорд по продолжительности победной серии в плей-офф, который принадлежит «Лейкерс"-1988/89 и… их будущим соперникам из «Кливленда».

«Кавальерс» по пути к финалу уступили лишь однажды, причем Леброн Джеймс попутно побил рекорд самого Майкла Джордана по количеству набранных очков в плей-офф (не считая парочки других достижений). И да, до поражения от «Бостона» действующие чемпионы точно так же уничтожали всех своих оппонентов, имея над ними такое превосходство, что порой было очевидно, насколько же им скучно, а самая обсуждаемая тема после очередного матча звучала так: «Почему Леброн решил забивать левой рукой?». Так что «Селтикс» действительно есть, чем гордиться.

По всем признакам нас ждет встреча двух команд, которые, как минимум, претендуют на то, чтобы войти в топ-10 самых доминирующих коллективов в истории плей-офф — особенно если мы не будем учитывать мифические времена Билла Расселла и его «Кельтов». Это как столкновение звезд, происходящее примерно в несколько тысяч раз реже, чем солнечные затмения, которые все равно всякий раз вызывают ажиотаж. На наших глазах переписывается история, вершатся события, о которых, вполне возможно, будут ходить легенды.

Так почему столько людей вокруг говорят о том, насколько скучным был этот плей-офф, а сама НБА, кажется, зашла в тупик?

Победа «Бостона» в третьем матче серии с «Кливлендом» и неожиданное для всех превосходство «Сан-Антонио» над «Голден Стэйт» на протяжении двух третей первого матча финала «Запада» стали лишним напоминанием о том, насколько спорт становится увлекательнее, когда в нем присутствует соревновательный элемент. Особенно если речь идет о формате, при котором одним и тем же соперникам приходится встречаться по несколько раз. Так что да, с этой точки зрения можно понять, почему тотальное доминирование двух команд наводит скуку на людей, как и их призывы сразу же начинать сезон серией между «Уорриорз» и «Кавс».

Но в таком случае мы бы лишились всех тех ярких вещей, которые подарил нам этом плей-офф (не говоря уже о регулярном чемпионате). Мы бы не увидели противостояния «Хьюстона» и «Оклахомы» в первом раунде, манившего вывеской «Уэстбрук vs Харден» и при этом чуть было не ставшего бенефисом Патрика Беверли. Все эти споры о том, кто должен быть MVP сезона, в которых котировки Хардена после победы над «Тандер» поползли вверх… только затем, чтобы с грохотом обрушиться после столкновения со «Спэрс» Кавая Леонарда и тактическим гением Грегга Поповича.

Мы бы не стали свидетелями того, как «Кливленд» уничтожает очередного претендента, опрометчиво посмевшего замахнуться на его престол («Торонто»), и как одновременно рождается и матереет возможный преемник «Кавс» в роли главной силы «Востока» («Бостон»). И это не говоря уже о более мелких сюжетах вроде первых шагов Янниса на этой стадии или выбитого зуба Айзеи Томаса, а также множестве ярких пресс-конференций.

Нынешний плей-офф все же подарил нам немало эмоций и историй. По-настоящему мешал наслаждаться ими только один факт — то, что все вокруг с самого первого дня сезона знали, кто именно в итоге встретится в финале. А сам процесс того, как это предсказание материализовалось в реальности, в итоге получился даже более обескураживающим, чем обычно.

Но это вовсе не значит, что НБА зашла в тупик.

Если обратиться к широкой перспективе, становится очевидно, что вся история и мифология НБА завязана на командах, доминировавших в свою эпоху. В 60-х годах прошлого века «Бостон» выиграл девять титулов (и в шести финалах встречался с «Лейкерс»). В конце 70-х — начале 80-х эти же команды выходили в финал 13 раз. 90-е годы прошли под звездой Джордана, и единственная причина, почему «Чикаго» не стал чемпионом восемь раз подряд — сам Майкл, решивший, что бейсбольная бита ему милее баскетбольного мяча.

Да, в новом веке чемпионами становились уже восемь разных команд. Но действительно неожиданными стали победы только двух из них — «Детройта"-2004 и «Далласа"-2011. Все остальное время прошло под знаком гегемонии «Лейкерс», «Сан-Антонио» и команд Леброна (с перерывом на чемпионство «Бостона» в 2008-м, но вряд ли «Селтикс» Пирса, Гарнетта и Аллена можно считать аутсайдерами), пока не наступила эпоха противостояния «Голден Стэйт» и «Кливленда».

Вряд ли через 20 лет мы будем вспоминать о том, что плей-офф 2017 года был скучным, как и по прошествии стольких лет мы обсуждаем только величие команд, царствовавших в этой лиге в минувших десятилетиях, и уникальность звезд, которые вели эти команды за собой. Такова натура человека, которому легенды гораздо интереснее рутины реальности. Так будет и с этим сезоном, который увенчается столкновением настоящих титанов, которые мчатся навстречу друг другу на полной скорости. Хочется надеяться, что третья часть этого противостояния подарит нам не меньше впечатлений, чем прошлогодний финал.

Но если этого не произойдет, и дело закончится очередным выносом тела — вот тогда не останется иного варианта, кроме как признать, что у этой лиги очень большие проблемы.