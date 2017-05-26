«Голден Стэйт» vs «Кливленд"-3. Это тупик?
Нынешний
плей-офф был самым скучным за последние годы. Или нет?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Итак, нас ждет третье столкновение гигантов. «Голден Стэйт» стал первой командой в истории, вышедшей в финал, одержав 12 побед подряд со старта
«Кавальерс» по пути к финалу уступили лишь однажды, причем Леброн Джеймс попутно побил рекорд самого Майкла Джордана по количеству набранных очков в
По всем признакам нас ждет встреча двух команд, которые, как минимум, претендуют на то, чтобы войти в топ-10 самых доминирующих коллективов в истории
Так почему столько людей вокруг говорят о том, насколько скучным был этот
Победа «Бостона» в третьем матче серии с «Кливлендом» и неожиданное для всех превосходство «Сан-Антонио» над «Голден Стэйт» на протяжении двух третей первого матча финала «Запада» стали лишним напоминанием о том, насколько спорт становится увлекательнее, когда в нем присутствует соревновательный элемент. Особенно если речь идет о формате, при котором одним и тем же соперникам приходится встречаться по несколько раз. Так что да, с этой точки зрения можно понять, почему тотальное доминирование двух команд наводит скуку на людей, как и их призывы сразу же начинать сезон серией между «Уорриорз» и «Кавс».
Но в таком случае мы бы лишились всех тех ярких вещей, которые подарил нам этом
Мы бы не стали свидетелями того, как «Кливленд» уничтожает очередного претендента, опрометчиво посмевшего замахнуться на его престол («Торонто»), и как одновременно рождается и матереет возможный преемник «Кавс» в роли главной силы «Востока» («Бостон»). И это не говоря уже о более мелких сюжетах вроде первых шагов Янниса на этой стадии или выбитого зуба Айзеи Томаса, а также множестве ярких
Нынешний
Но это вовсе не значит, что НБА зашла в тупик.
Если обратиться к широкой перспективе, становится очевидно, что вся история и мифология НБА завязана на командах, доминировавших в свою эпоху. В 60-х годах прошлого века «Бостон» выиграл девять титулов (и в шести финалах встречался с «Лейкерс»). В конце 70-х — начале 80-х эти же команды выходили в финал 13 раз. 90-е годы прошли под звездой Джордана, и единственная причина, почему «Чикаго» не стал чемпионом восемь раз подряд — сам Майкл, решивший, что бейсбольная бита ему милее баскетбольного мяча.
Да, в новом веке чемпионами становились уже восемь разных команд. Но действительно неожиданными стали победы только двух из них — «Детройта"-2004 и «Далласа"-2011. Все остальное время прошло под знаком гегемонии «Лейкерс», «Сан-Антонио» и команд Леброна (с перерывом на чемпионство «Бостона» в 2008-м, но вряд ли «Селтикс» Пирса, Гарнетта и Аллена можно считать аутсайдерами), пока не наступила эпоха противостояния «Голден Стэйт» и «Кливленда».
Вряд ли через 20 лет мы будем вспоминать о том, что
Но если этого не произойдет, и дело закончится очередным выносом тела — вот тогда не останется иного варианта, кроме как признать, что у этой лиги очень большие проблемы.
НБА.
2 июня. 04.00. «Голден Стэйт» — «Кливленд»
5 июня. 03.00. «Голден Стэйт» — «Кливленд»
8 июня. 04.00. «Кливленд» — «Голден Стэйт»
10 июня. 04.00. «Кливленд» — «Голден Стэйт»
13 июня. 04.00. «Голден Стэйт» — «Кливленд"*
16 июня. 04.00. «Кливленд» — «Голден Стэйт"*
19 июня. 03.00. «Голден Стэйт» — «Кливленд"*
* — если потребуется.
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