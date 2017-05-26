Леброн сверг Джордана, «Кливленд» смёл «Бостон» на пути в финал
Невероятный рекорд «Кливленда» и «Голден Стэйт», конвейер достижений Леброна — в обзоре пятого матча финала Восточной конференции НБА.
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«Бостон» склонился перед Королём
Сценарий.
Накануне седьмого матча серии с «Бостоном» Леброн Джеймс признался, что его главной целью будет обойти Майкла Джордана в списке самых результативных игроков в истории
Что происходило до этого? Форменное избиение. Ослабленный «Бостон» просто испарился под натиском атак «Кливленда», не сумев противопоставить мотивированному Королю и его «свите» совершенно ничего. Исход матча стал ясен уже после первой четверти, в которой коллектив из Огайо отправил в корзину соперника 43 очка. А когда атака столь продуктивна, об обороне можно и не думать. «Кавальерс» так и поступили, позволив хозяевам набрать 28 очков за первые 12 минут.
Вторая четверть стала логичным продолжением первой. Леброн набирал очки, «Бостону» оставалось только принять свою участь. Затихшие трибуны «Ти-Ди Гардена» стали самой яркой иллюстрацией происходившего на площадке. «Селтикс» огрызались, но делали это скорее для галочки. Забегая вперёд, больше всего в этом преуспели Эйвери Брэдли (23 очка) и Джеральд Грин (14 очков).
После сверхрезультативного представления, устроенного в предыдущем матче, Кайри Ирвинг ушёл в тень (если 24 очка и 7 передач можно назвать тенью) и дал возможность блистать Джеймсу. Кевин Лав оформил очередной
В третьей четверти Джеймс забил трёхочковый, позволивший ему обойти Джордана. Радость партнёров Леброна была сравнима с радостью по поводу выхода в финал. Сам Король отреагировал на достижение довольно хладнокровно, выразив уважение Джордану на послематчевой
«Я взял себе 23-й номер в честь Джордана. Я влюбился в баскетбол
Войдёт ли Леброн в сонм баскетбольных богов, станет ясно уже довольно скоро. 1 июня начнётся финальная серия
Герой.
Леброн, Леброн и ещё раз Леброн. Помимо свержения Джордана с трона самого результативного игрока в истории
Король в четвёртый раз за последние семь лет заставил «Бостон» капитулировать в
Цифра.
5995 очков — таков результат Джеймса в матчах на вылет. Впереди финал с «Голден Стэйт», и через отметку в 6 тысяч очков Король уж точно перевалит. Ближайший преследователь Леброна, ещё не завершивший карьеру, — разыгрывающий «Сан-Антонио» Тони Паркер (4012 очков).
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