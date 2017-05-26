Джеймс заявил, что никогда не думал, что сможет стать таким же, как Майкл Джордан
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс признался, что никогда не думал, что сможет достичь высот, покорившихся Майклу Джордану.
В четверг «Кливленд» со счетом 135:102 разгромил «Бостон» в пятом матче полуфинальной серии
«Прежде всего, я ношу 23-й номер
«Мне не нужно забрасывать мячи, чтобы влиять на игру. Я думал так, когда только начинал играть — если я не набираю очки, как я могу повлиять на игру? — продолжил он. — Но я достиг этого сейчас, и эта позиция останется со мной до конца карьеры — реализация не является для меня главенствующей идеей».
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