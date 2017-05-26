Джеймс заявил, что никогда не думал, что сможет стать таким же, как Майкл Джордан

В четверг «Кливленд» со счетом 135:102 разгромил «Бостон» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА. Джеймс набрал 35 очков и вышел на первое место в списке самых результативных игроков за всю историю плей-офф, опередив Майкла Джордана. В активе 32-летнего Джеймса стало 5995 очков, на счету Джордана — 5987 баллов.

«Прежде всего, я ношу 23-й номер из-за Майкла. Я влюбился в эту игру из-за него. Когда ты взрослеешь и видишь Майкла Джордана — это почти как увидеть бога. Так что я никогда не думал, что смогу быть как Майкл. Самое главное для меня, сидящего сейчас здесь, после того, как был установлен новый рекорд результативности в плей-офф, — то, что я просто остался самим собой», — сказал Джеймс, чьи слова приводит агентство Рейтер.

«Мне не нужно забрасывать мячи, чтобы влиять на игру. Я думал так, когда только начинал играть — если я не набираю очки, как я могу повлиять на игру? — продолжил он. — Но я достиг этого сейчас, и эта позиция останется со мной до конца карьеры — реализация не является для меня главенствующей идеей».