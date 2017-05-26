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26 мая 2017, 8:52 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Кливленд» вышел в финал плей-офф НБА, где в третий раз подряд сыграет с «Голден Стэйт»

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА «Кливленд» разгромил на выезде «Бостон» в пятом матче ½ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал, где в третий раз подряд встретится с клубом «Голден Стэйт».

Кливленд обыграл Бостон в пятом матче полуфинальной серии со счетом 135:102. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 135:102. Самым результативным игроком матча стал лидер «Кливленда» Леброн Джеймса, набравший 35 очков. Джеймс превзошел достижение Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в истории плей-офф НБА, набрав в 212 матчах 5995 очков. При этом все баскетболисты «Кливленда» установили рекорд клуба по количеству очков в первой половине матча плей-офф, набрав 75 очков.

В составе проигравших больше всех очков на счету Эвери Брэдли (23).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Кливленда», который в третий раз подряд сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА. В 2015 году «Голден Стэйт» победил со счетом 4−2 и стал чемпионом, но уже в финале 2016 года «Кливленд» взял верх, победив со счетом 4−3 и впервые став чемпионом лиги.

Стартовая игра финальной серии пройдет 1 июня на домашнем паркете «Голден Стэйт» в Окленде.
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Леброн Джеймс опередил Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в плей-офф НБА

Леброн Джеймс опередил Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в плей-офф НБА

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 29 очков в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостоном» и стал самым результативным игроком в матчах плей-офф в истории лиги.
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