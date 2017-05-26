«Кливленд» вышел в финал плей-офф НБА, где в третий раз подряд сыграет с «Голден Стэйт»
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА «Кливленд» разгромил на выезде «Бостон» в пятом матче ½ финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал, где в третий раз подряд встретится с клубом «Голден Стэйт».
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Встреча завершилась со счетом 135:102. Самым результативным игроком матча стал лидер «Кливленда» Леброн Джеймса, набравший 35 очков. Джеймс превзошел достижение Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в истории
В составе проигравших больше всех очков на счету Эвери Брэдли (23).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Кливленда», который в третий раз подряд сыграет с «Голден Стэйт» в финале
Стартовая игра финальной серии пройдет 1 июня на домашнем паркете «Голден Стэйт» в Окленде.
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