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26 мая 2017, 8:51 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Леброн Джеймс опередил Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в плей-офф НБА

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 29 очков в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостоном» и стал самым результативным игроком в матчах плей-офф в истории лиги.

К началу четвертой четверти пятого матча полуфинальной серии с Бостоном Джеймс набрал 29 очков после чего в его активе стало 5989 очков в 212 матчах <nobr>плей-офф</nobr> за всю карьеру. Увеличить
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32-летний Джеймс превзошел достижение легендарного Майкла Джордана, который в 179 играх в плей-офф НБА набрал 5987 очков. К началу четвертой четверти пятого матча с «Бостоном» Джеймс набрал 29 очков, после чего всего в его активе стало 5989 очков в 212 матчах плей-офф. На третьем месте в списке самых результативных игроков в плей-офф НБА в истории идет Карим Абдул-Джаббар, набравший 5762 очка за 237 матчей.

Счет в серии до четырех побед 3−1 в пользу «Кливленда». Перед началом четвертой четверти «Кливленд» ведет в пятом матче со счетом 109:74.

Джеймс выступает за «Кливленд» с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за «Майами» (2010−2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс — четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.

Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).
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