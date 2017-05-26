Леброн Джеймс опередил Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в плей-офф НБА
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 29 очков в пятом матче полуфинальной серии
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостоном» и стал самым результативным игроком в матчах плей-офф в истории лиги.
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32-летний Джеймс превзошел достижение легендарного Майкла Джордана, который в 179 играх в
Счет в серии до четырех побед 3−1 в пользу «Кливленда». Перед началом четвертой четверти «Кливленд» ведет в пятом матче со счетом 109:74.
Джеймс выступает за «Кливленд» с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за «Майами» (2010−2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс — четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.
Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).
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