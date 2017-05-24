Шарлотт примет Матч звёзд НБА—2019
Матч звёзд НБА—2019 примет Шарлотт, сообщает
пресс-служба лиги. Показательная игра состоится 17 февраля 2019 года в «Спектрум-центре».
Первоначально Матч звёзд 2017 года также должен был пройти в Шарлотт, но затем игру перенесли в Новый Орлеан
В последнем Матче звёзд НБА команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 192:182. Титул самого ценного игрока получил Энтони Дэвис.
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