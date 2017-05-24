Шарлотт примет Матч звёзд НБА—2019

Первоначально Матч звёзд 2017 года также должен был пройти в Шарлотт, но затем игру перенесли в Новый Орлеан из-за принятого в Северной Каролине закона, направленного на дискриминацию сексуальных меньшинств.

В последнем Матче звёзд НБА команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 192:182. Титул самого ценного игрока получил Энтони Дэвис.